Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Групповая экскурсия в Гоа

Познакомиться с памятниками, олицетворяющими историческую и архитектурную гордость Индии

Где бы вы ни остановились в Индии, пару дней стоит уделить «индийской жемчужине» — величественному Тадж-Махалу, и Дели, одному из самых древних и крупных городов мира.

Это не просто must-see места, а возможность прикоснуться к великим сооружениям и истории человечества; почувствовать ритм настоящей Индии на улицах столицы; поразиться духовной «всепронизанностью» и попытаться понять, как живут эти удивительные люди.

В Дели вы узнаете о мировых памятниках «столицы семи империй» и познакомитесь с основами сикхизма, индуизма и бахаи.

А в Агре встретитесь с легендой о потомке Тамерлана и его последнем подарке покойной жене, оцените роскошь мавзолея и изучите исламо-индуистское зодчество на примере Красного форта.
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Ближайшие даты:
19
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$250
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Программа

1 день — утренний авиаперелет Гоа-Дели (2,5 часа), экскурсия по городу Дели, вечерний трансфер на автомобиле в Агру (5 часов), размещение в отеле.
2 день — экскурсия по городу Агра, вечерний трансфер на автомобиле в Дели (5 часов), трансфер в аэропорт, вечерний вылет обратно в Гоа (2,5 часа). Трансфер до отеля.

День первый: Дели

Погружение в эпицентр индийской жизни

Рано утром мы заедем за вами и отвезем в аэропорт, откуда вы полетите в Дели. Прибыв, вы сможете немного отдохнуть и перекусить, а затем отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям города. Находясь в одном из самых густонаселенных и древних городов мира, вы сразу погрузитесь в концентрированный индийский колорит со всеми контрастами, которые ассоциируют с Индией. Встретите дорогие иномарки, проезжающие рядом с лошадиными упряжками, и отшельников в лохмотьях, соседствующие с чинными индусами в деловых костюмах. На прогулке вы узнаете, что за люди здесь живут, на каких языках разговаривают и ради каких возможностей миллионами приезжают из других городов.

Общее представление об истории и архитектуре столицы

Поговорим о том, что подразумевают, называя Дели «столицей семи империй». Какие этапы она пережила и как обрела 60 тысяч памятников мирового значения. Вы увидите символ города — Ворота Индии, возведенные по образцу Триумфальной Арки в Париже в память об индийских воинах, погибших в Первой Мировой войне. И познакомитесь с архитектурой дворца Раштрапати Бхаван — действующей резиденцией президента, сочетающей необарокко и индийские традиции. А также узнаете о структуре города и различиях между Старым и Новым Дели.

Религиозная мозаика в храмах Дели

В красивом храме Гурудвара Бангла Сахиб с большим священным прудом вы познакомитесь с основами и предписаниями сикхизма, возникшего в результате взаимовлияния индуизма и ислама, кодексе сикхов и отношении к представителям другой веры. У грандиозного храма Лотоса в виде распускающегося цветка из белого мрамора поговорим о широких взглядах религии бахаи, признающей в качестве божественных проявлений святых из разных вероисповеданий. Также в программе популярный индуистский храм Бирла, или Лакшми-Нараян. Знакомясь с деталями яркой храмовой индийской архитектуры, вы узнаете о почитании одного из главных богов пантеона Вишну и его супруги, богини изобилия Лакшми, которым посвящен храм.

День второй: Агра

Символ безграничной любви и главная визитная карточка Индии

Переночевав в отеле Агры, вы направитесь к главной цели путешествия — изумительному Тадж-Махалу. Осматривая со всех ракурсов великолепный памятник, вы узнаете трогательную историю его создания по приказу Шаха Джахана. Услышите о невероятных ресурсах, задействованных при строительстве. Откроете секреты, благодаря которым здание меняет цвет в разное время суток, и узнаете, какие приемы в оформлении подарили постройке ощущение «воздушности». Оцените богатство драгоценных деталей в интерьере мавзолея-мечети и, конечно, услышите мифы и легенды, окружившие за много лет «индийскую жемчужину».

Красный форт в столице империи Великих Моголов

Всего в 2,5 километрах от Тадж-Махала находится еще одна историческая достопримечательность — величественная крепость эпохи Великих Моголов Красный Форт, или Лал-Кила, возведенная в 16 веке и служившая резиденцией правителей. Гуляя по прекрасно сохранившемуся комплексу в форме полумесяца, вы познакомитесь с образцами сочетания индуистского и исламского зодчества, осмотрите дворцы, мечети и сады. И узнаете, какой след оставил статус столицы в истории древней Агры.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: проживание в отелях 3* и завтраки
  • Оплачивается дополнительно:
    — Авиабилеты Гоа-Дели-Гоа (~200$), обеды и ужины, входные билеты (около 60$/человека за все)
    — Трансфер в аэропорт с Северных пляжей от Кандолима до Арамболя (от 5 до 35$ с человека). Доплата за трансфер с Южного Гоа (от 5 до 25$ с человека).

во вторник и пятницу в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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