Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана

Увидеть древние форты в джунглях, побывать в храме всех религий и проводить закатное солнце в океан

Отправляемся в Индию, чтобы забыть о повседневных заботах и рутине: будем валяться на пляже и слушать шёпот волн, учиться тантре и медитировать под жарким солнцем.

Вас ждёт путешествие по всему Гоа с заездами на лучшие пляжи, экскурсиями в древние форты и прогулками в джунглях.

Будем есть свежие фрукты, наслаждаться концертами под открытым небом, закупимся сувенирами на ночном рынке и проводим закат на Арамбольском холме. Формат тура возможен как для семей с детьми, так и для любителей активности или медитаций.
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Релакс-тур на Гоа: 10 дней на берегу Индийского океана
Ближайшие даты:
30
янв
11
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Стоимость экскурсионной программы — 30 000 рублей, полная стоимость тура зависит от выбранного вами жилья.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Даболин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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