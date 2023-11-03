Роад-трип на секретный водопад Сатрем

Исследовать природные тайны Гоа и нырнуть в мир райской тропической жизни

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В диких джунглях Индии скрываются поистине райские уголки для любителей природы и приключений. Одно из них — водопад Сатрем, который существуют только в сезон дождей.

Не упустите шанс увидеть это чудо природы своими глазами! Я устрою для вас несложный треккинг, расскажу, чем уникальна местная флора и фауна, и помогу влюбиться в наш идиллический край.
Роад-трип на секретный водопад Сатрем
Роад-трип на секретный водопад Сатрем
Роад-трип на секретный водопад Сатрем
Роад-трип на секретный водопад Сатрем
Роад-трип на секретный водопад Сатрем
Роад-трип на секретный водопад Сатрем
Роад-трип на секретный водопад Сатрем
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водопад Сатрем скрывается глубоко в джунглях. Путь сюда не из лёгких, но, как известно, дорогу осилит идущий. Нам предстоит приключение в духе Индианы Джонса: отправляемся вглубь материка в заповедный район, чтобы увидеть нетронутую природу. После подъёма по горному серпантину на автомобиле мы совершим пеший марш-бросок. Будем пробираться сквозь тропические заросли, следуя руслу реки. Справятся как бывалые хайкеры, так и новички-первооткрыватели.

А вот и сокровище, ради которого всё затевалось — водопад с большой чашей чистейшей горной воды. Нырнуть туда после похода станет самой желанной наградой за весь день!

Организационные детали

Первая часть пути проходит на на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Вторая часть — пеший треккинг на водопад, который займёт 1,5 часа. Специальная подготовка не требуется, но позаботьтесь об удобной обуви.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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