Исследовать природные тайны Гоа и нырнуть в мир райской тропической жизни
Не упустите шанс увидеть это чудо природы своими глазами! Я устрою для вас несложный треккинг, расскажу, чем уникальна местная флора и фауна, и помогу влюбиться в наш идиллический край.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Водопад Сатрем скрывается глубоко в джунглях. Путь сюда не из лёгких, но, как известно, дорогу осилит идущий. Нам предстоит приключение в духе Индианы Джонса: отправляемся вглубь материка в заповедный район, чтобы увидеть нетронутую природу. После подъёма по горному серпантину на автомобиле мы совершим пеший марш-бросок. Будем пробираться сквозь тропические заросли, следуя руслу реки. Справятся как бывалые хайкеры, так и новички-первооткрыватели.
А вот и сокровище, ради которого всё затевалось — водопад с большой чашей чистейшей горной воды. Нырнуть туда после похода станет самой желанной наградой за весь день!
Организационные детали
Первая часть пути проходит на на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Вторая часть — пеший треккинг на водопад, который займёт 1,5 часа. Специальная подготовка не требуется, но позаботьтесь об удобной обуви.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.