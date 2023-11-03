В диких джунглях Индии скрываются поистине райские уголки для любителей природы и приключений. Одно из них — водопад Сатрем, который существуют только в сезон дождей. Не упустите шанс увидеть это чудо природы своими глазами! Я устрою для вас несложный треккинг, расскажу, чем уникальна местная флора и фауна, и помогу влюбиться в наш идиллический край.

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Описание

Что вас ожидает

Водопад Сатрем скрывается глубоко в джунглях. Путь сюда не из лёгких, но, как известно, дорогу осилит идущий. Нам предстоит приключение в духе Индианы Джонса: отправляемся вглубь материка в заповедный район, чтобы увидеть нетронутую природу. После подъёма по горному серпантину на автомобиле мы совершим пеший марш-бросок. Будем пробираться сквозь тропические заросли, следуя руслу реки. Справятся как бывалые хайкеры, так и новички-первооткрыватели.

А вот и сокровище, ради которого всё затевалось — водопад с большой чашей чистейшей горной воды. Нырнуть туда после похода станет самой желанной наградой за весь день!

Организационные детали

Первая часть пути проходит на на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Вторая часть — пеший треккинг на водопад, который займёт 1,5 часа. Специальная подготовка не требуется, но позаботьтесь об удобной обуви.