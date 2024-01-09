Встретим рассвет в горах и начнём день с посещения Центра обучения слонов, где обитателей не только можно покормить и погладить, но и искупаться со ними в реке. Далее нас ждёт сафари в заповеднике Шимога. Вы увидите тигров, львов, оленей и других животных в их естественной среде обитания.

К 20:00 доставим вас к отелю.