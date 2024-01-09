Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Авторский тур в Гоа

Погрузитесь в двухдневное приключение по Карнатаке, где вас ждут величественные храмы и встреча с дикой природой в естественной среде

5
1 отзыв
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное.

Вас приглашают на индивидуальный тур в Гоа, который перенесет вас в мир древних индийских святынь и непосредственного контакта с дикой природой.

Всего за два дня вы посетите величественный храм Агорешвара, где каждый камень рассказывает историю, и полюбуетесь огромной статуей Шивы, воплощающей мудрость и спокойствие. Но это еще не все.

Ваше приключение продолжится сафари в заповеднике Шимога, где вы сможете наблюдать за животными в их естественной среде обитания.

И, конечно, посещение Центра обучения слонов станет незабываемым опытом, позволяющим узнать этих величественных животных поближе.

В стоимость тура уже включено проживание и входные билеты, что делает этот тур не только увлекательным, но и удобным. Подготовьтесь к путешествию, которое останется в вашей памяти навсегда
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Ближайшие даты:
1
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять платок или парео (женщинам), носки (по желанию, так как в храмах разуваются), деньги на обед, ужин и сувениры.

Проживание. Двухместное размещение в отеле города Шимога. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм Агорешвара

Заберём вас от отеля около 05:00 и отправимся в город Мурдешвар. Он известен второй по высоте (в мире) статуей Шивы и 84-метровой башней гопурой. Осмотрим обе достопримечательности, а ещё заглянем в Музей восковых фигур. После этого проследуем к водопаду Джог-Фолс, который занимает также второе почётное место по высоте в Индии. Покормим обезьянок и затем посетим загадочный индуистский храм Агорешвара. Он построен в XVI веке и является «местом встречи» элементов архитектуры нескольких империй. Парадную дверь охраняют каменные слоны.

После экскурсии поедем в отель.

Достопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм Агорешвара
2 день

Центр обучения слонов и заповедник Шимога

Встретим рассвет в горах и начнём день с посещения Центра обучения слонов, где обитателей не только можно покормить и погладить, но и искупаться со ними в реке. Далее нас ждёт сафари в заповеднике Шимога. Вы увидите тигров, львов, оленей и других животных в их естественной среде обитания.

К 20:00 доставим вас к отелю.

Центр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник Шимога

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер от места проживания на Гоа и до него
  • Услуги русского гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания на Гоа, около 05:00
Завершение: Ваше место проживания на Гоа, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Т
9 янв 2024
Съездили мы отлично, немного устали от дороги.
До сих пор рассылаем фотки с экскурсии родственникам и друзьям. Мне и дочке 9 лет очень понравилось. Гид все знает 👍🏻 водитель душка, места интересные!
Хочу также выразить благодарность гиду Владимиру и водителю Прасаду, за отдельное внимание к моей дочке, которую укачало в дороге, со мной она капризничала, а дяденьки нашли к ней подход😁

Тур входит в следующие категории Гоа

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмы

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