Погрузитесь в двухдневное приключение по Карнатаке, где вас ждут величественные храмы и встреча с дикой природой в естественной среде
Вас приглашают на индивидуальный тур в Гоа, который перенесет вас в мир древних индийских святынь и непосредственного контакта с дикой природой.
Всего за два дня вы посетите величественный храм Агорешвара, где каждый камень рассказывает историю, и полюбуетесь огромной статуей Шивы, воплощающей мудрость и спокойствие. Но это еще не все.
Ваше приключение продолжится сафари в заповеднике Шимога, где вы сможете наблюдать за животными в их естественной среде обитания.
И, конечно, посещение Центра обучения слонов станет незабываемым опытом, позволяющим узнать этих величественных животных поближе.
В стоимость тура уже включено проживание и входные билеты, что делает этот тур не только увлекательным, но и удобным. Подготовьтесь к путешествию, которое останется в вашей памяти навсегда
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять платок или парео (женщинам), носки (по желанию, так как в храмах разуваются), деньги на обед, ужин и сувениры.
Проживание. Двухместное размещение в отеле города Шимога. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Программа тура по дням
Достопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм Агорешвара
Заберём вас от отеля около 05:00 и отправимся в город Мурдешвар. Он известен второй по высоте (в мире) статуей Шивы и 84-метровой башней гопурой. Осмотрим обе достопримечательности, а ещё заглянем в Музей восковых фигур. После этого проследуем к водопаду Джог-Фолс, который занимает также второе почётное место по высоте в Индии. Покормим обезьянок и затем посетим загадочный индуистский храм Агорешвара. Он построен в XVI веке и является «местом встречи» элементов архитектуры нескольких империй. Парадную дверь охраняют каменные слоны.
После экскурсии поедем в отель.
Центр обучения слонов и заповедник Шимога
Встретим рассвет в горах и начнём день с посещения Центра обучения слонов, где обитателей не только можно покормить и погладить, но и искупаться со ними в реке. Далее нас ждёт сафари в заповеднике Шимога. Вы увидите тигров, львов, оленей и других животных в их естественной среде обитания.
К 20:00 доставим вас к отелю.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Трансфер от места проживания на Гоа и до него
- Услуги русского гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Остальное питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
До сих пор рассылаем фотки с экскурсии родственникам и друзьям. Мне и дочке 9 лет очень понравилось. Гид все знает 👍🏻 водитель душка, места интересные!
Хочу также выразить благодарность гиду Владимиру и водителю Прасаду, за отдельное внимание к моей дочке, которую укачало в дороге, со мной она капризничала, а дяденьки нашли к ней подход😁