В группе до 10 чел. 4.3 11 8ч 5 580 ₽ за 1 чел. Экскурсия по Хайдерабаду на весь день 🚌 На автобусе Посетите современный старый город с этим дневным туром в Хайдарабад. См. Древние памятники, такие как потрясающий

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хайдарабаде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от 5580₽, посетите достопримечательности: Голконда, Чарминар. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хайдарабаде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индии на 📅 декабрь, январь и февраль