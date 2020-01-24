Путешествие в «Город жемчуга» с экскурсией в Хайдарабад. Этот относительно новый город по индийским стандартам (менее 500 лет) наполнен культурой и достопримечательностями, которые вы не хотите пропустить.

Возьмите гусака во времени, так как ваш профессиональный англоговорящий гид привезет вас в Чарминар, величественный памятник с четырьмя великолепными резными шпилями в сердце Старого города Хайдерабада. Это возвышающееся архитектурное достижение, построенное в 1591 году Мухаммедом Килем Кутабом Шахом, было построено в память об уничтожении чумы из Хайдарабада.

Продолжайте посещать разрушенный город Форт Голконда, построенный в 13 веке. Остатки города оставят вас бездыханными. Далее увидите Мекку Масджид, одну из старейших мечетей в Хайдарабаде. Кирпичи сделаны из почвы из города Мекка, что делает его еще более важным. Вы также можете увидеть Хуссейн Сагар, удивительное искусственное озеро в городе. Озеро, построенное в 1562 году Хазратом Хусейном Шах Вали, имеет большой каменный Будду посередине, который был построен в 1992 году. Также известный как «Танк Бунд», озеро соединяет города-побратимы Хайдарабада и Секундерабада.

Хайдарабад - это не только столица южноиндийского штата Андхра-Прадеш, но и самый густонаселенный. В вашем туре вы увидите древние части города, но сегодня это на самом деле гораздо более современно. Хайдарабад является крупным центром индустрии информационных технологий в Индии, а также биотехнологической и фармацевтической столицей Индии. Не пропустите этот захватывающий взгляд на современный старый город!