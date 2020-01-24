Экскурсия по Хайдерабаду на весь день

Посетите современный старый город с этим дневным туром в Хайдарабад. См. Древние памятники, такие как потрясающий

4.3
11 отзывов
В группе
до 10 чел.
Посетите современный старый город с этим дневным туром в Хайдарабад. См. Древние памятники, такие как потрясающий Charminar и руины форта Golkonda, когда вы путешествуете по этому индийскому IT-центру.
Экскурсия по Хайдерабаду на весь день
Экскурсия по Хайдерабаду на весь день
Экскурсия по Хайдерабаду на весь день

Что вы увидите 🤩

  • Чарминар
  • Голконда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь в Charminar, величественном мощеном
  2. Посещение Хусейна Сагара, искусственного озера в городе
  3. Прогулка по биотехнологической и фармацевтической столице Индии
  4. См. «Город жемчуга», город, который может похвастаться как древними, так и современными объектами
Путешествие в «Город жемчуга» с экскурсией в Хайдарабад. Этот относительно новый город по индийским стандартам (менее 500 лет) наполнен культурой и достопримечательностями, которые вы не хотите пропустить.
Возьмите гусака во времени, так как ваш профессиональный англоговорящий гид привезет вас в Чарминар, величественный памятник с четырьмя великолепными резными шпилями в сердце Старого города Хайдерабада. Это возвышающееся архитектурное достижение, построенное в 1591 году Мухаммедом Килем Кутабом Шахом, было построено в память об уничтожении чумы из Хайдарабада.
Продолжайте посещать разрушенный город Форт Голконда, построенный в 13 веке. Остатки города оставят вас бездыханными. Далее увидите Мекку Масджид, одну из старейших мечетей в Хайдарабаде. Кирпичи сделаны из почвы из города Мекка, что делает его еще более важным. Вы также можете увидеть Хуссейн Сагар, удивительное искусственное озеро в городе. Озеро, построенное в 1562 году Хазратом Хусейном Шах Вали, имеет большой каменный Будду посередине, который был построен в 1992 году. Также известный как «Танк Бунд», озеро соединяет города-побратимы Хайдарабада и Секундерабада.
Хайдарабад - это не только столица южноиндийского штата Андхра-Прадеш, но и самый густонаселенный. В вашем туре вы увидите древние части города, но сегодня это на самом деле гораздо более современно. Хайдарабад является крупным центром индустрии информационных технологий в Индии, а также биотехнологической и фармацевтической столицей Индии. Не пропустите этот захватывающий взгляд на современный старый город!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги с а / с и водителем: автомобиль, автомобиль MPV, путешественник Tempo, тренер
  • Англоговорящий гид
  • Государственный налог на услуги 5,80%
Что не входит
  • Любые расходы, не указанные выше
  • Советы / страхование путешествий
  • Входные билеты для памятников будут предоставлены отдельно. Тарифы могут оплачиваться непосредственно туроператорами на памятниках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

R
24 янв 2020
We 5oroughly enjoyed our tour in Hyderabad. Samson was an exceptional tour guide. He was very knowledgeable about the history of the places we visited, and made it an incredible cultural experience. We visited Golconda Fort where we climbed several hundred years of history and visited the camel stables not normally on a general tour. We then visited the Qutub tombs, followed by a visit to a bakery next to Charminar that had the freshest, flakiest cookies I’ve ever eaten coupled with a cup of Masala Chai. Sam and our driver Sadam then took us pearl shopping and helped me negotiate a very reasonable purchase. While walking along the streets next to Charminar, we passed the Deputy Prime Minister of Thailand. Thanks to Sam and Saddam for a lovely visit to Hyderabad.
S
24 июня 2018
We hit up 4 spots: Golkonda Fort, Qutab Shahi Tombs, Chowmahalla Palace, and Charminar. He also had us have lunch at Paradise for the best of the cities biriyani (the mutton is far superior to the chicken). Finally, he took us by a few local shops towards the end in case we wanted to buy anything.

Our guide was extremely professional and well experienced (he's been doing this since 2004 and grew up in Hyderabad). He knew a lot about the history of the city as well as the specific areas we came to see. He also spoke English very well.

The one thing I'll note is that this guide is actually a freelancer and doesn't directly work for any touring company, so can't say if he's a good representation of whomever you end up with. The only reason why I put 4 stars is because of how expensive this tour is, especially considering how little the actual guide and the driver end up getting paid.
S
23 фев 2017
This ended up being a very good tour. The driver was excellent and the Innova was more than adequate. Mohan was my guide and did a very good job.

There is quite a bit of walking and stairs involved to do the Fort so be sure and let them know if you're not up for hundreds of steps.
Ещё 8 отзывов

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