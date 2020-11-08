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Летим в Импхал

Как добраться до Импхала на самолёте

В Импхале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Imphal Municipal Airport» вам не избежать

Список аэропортов Импхала

  1. Импхал IMF
    Imphal Municipal Airport

Самые дешёвые билеты в Импхал из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇮🇳Димапура1 49240м
14.10.2020из 🇮🇳Гувахати2 376
13.10.2020из 🇮🇳Калькутты3 2991ч 15м
20.03.2021из 🇮🇳Дели4 48117ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Дехрадуна7 48422ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇳Варанаси9 15025ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Импхала