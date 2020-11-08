Как добраться до Импхала на самолёте
В Импхале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Imphal Municipal Airport» вам не избежать
Список аэропортов Импхала
- Импхал IMFImphal Municipal Airport
Самые дешёвые билеты в Импхал из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇮🇳Димапура
|1 492
|40м
|14.10.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|2 376
|2ч
|13.10.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|3 299
|1ч 15м
|20.03.2021
|из 🇮🇳Дели
|4 481
|17ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Дехрадуна
|7 484
|22ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|9 150
|25ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону