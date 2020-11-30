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Как добраться до Калькутты на самолёте

В Калькутте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Netaji Subhas Chandra Bose Airport» вам не избежать

Список аэропортов Калькутты

  1. Нетаджи-Сабхас-Чандра CCU
    Netaji Subhas Chandra Bose Airport

Самые дешёвые билеты в Калькутту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.11.2020из 🇮🇳Гувахати1 1481ч 20м
25.01.2021из 🇮🇳Багдогры1 72655м
05.12.2020из 🇮🇳Лакхнау1 8111ч 35м
13.11.2020из 🇮🇳Агарталы2 0211ч 20м
30.12.2020из 🇮🇳Хайдарабада2 1471ч 55м
20.11.2020из 🇮🇳Импхала2 2184ч 15м
28.12.2020из 🇮🇳Силчара2 2781ч 15м
10.02.2021из 🇮🇳Бхубанешвара2 3651ч 15м
22.03.2021из 🇮🇳Дели2 3992ч 10м
24.01.2021из 🇮🇳Ченная2 5852ч 20м
15.10.2020из 🇮🇳Аиджала2 910
03.12.2020из 🇮🇳Пуны2 9762ч 25м
19.10.2020из 🇮🇳Дибругарха3 1371ч 25м
13.10.2020из 🇮🇳Варанаси3 19010ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇳Бангалора3 2082ч 50м
26.11.2020из 🇮🇳Ранчей3 424
20.10.2020из 🇮🇳Райпура3 4995ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Ахмадабада3 5203ч 45м (⇵1)
06.12.2020из 🇮🇳Джайпура3 5262ч 15м
25.10.2020из 🇮🇳Горакхпура3 5537ч 55м (⇵1)
02.12.2020из 🇮🇳Порта-Блэр3 7052ч 15м
26.11.2020из 🇮🇳Мумбаи3 7102ч 35м
27.10.2020из 🇮🇳Патны3 7471ч 10м
31.10.2020из 🇮🇳Нагпура3 8399ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Вишакхапатнама3 8459ч 25м (⇵1)
13.01.2021из 🇮🇳Дехрадуна4 0313ч 40м
07.11.2020из 🇮🇳Кочина4 1369ч 45м (⇵1)
25.11.2020из 🇮🇳Сурата4 1852ч 50м
27.10.2020из 🇮🇳Джорхата4 1891ч 45м
21.10.2020из 🇮🇳Аллахабада4 1992ч 35м
15.10.2020из 🇮🇳Индора4 23214ч 15м (⇵1)
03.02.2021из 🇮🇳Гоа4 2854ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇳Димапура4 4612ч 55м
25.12.2020из 🇮🇳Коямпуттура4 4794ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇳Гвалиора4 4791ч 40м
09.11.2020из 🇮🇳Амритсара4 6242ч 35м
18.10.2020из 🇮🇳Бхопала4 69411ч 5м (⇵1)
30.11.2020из 🇹🇭Бангкока4 7512ч 30м
01.12.2020из 🇮🇳Джамму5 04226ч (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇳Виджаявады5 2715ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Мадурая5 35910ч 35м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Тируччираппалли5 36810ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Вадодары5 3848ч 50м (⇵1)
28.11.2020из 🇮🇳Тривандрама5 5587ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇳Мангалура5 65513ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇳Сринагара5 7367ч 50м (⇵1)
07.11.2020из 🇧🇩Дакки5 83345м
22.10.2020из 🇦🇪Дубая5 99331ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Чандигарха6 00417ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇮🇳Кожикоде6 0526ч 50м (⇵1)
10.04.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура6 1294ч 5м
11.11.2020из 🇦🇪Шарджи6 16812ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇳Аурангабада6 5686ч 55м (⇵1)
28.11.2020из 🇮🇳Джайсалмера7 18618ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇳Джодхпура8 07916ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Леха10 03123ч 35м (⇵1)
02.02.2021из 🇻🇳Ханоя10 31616ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇶🇦Дохи11 16912ч 15м (⇵1)
22.01.2021из 🇳🇵Катманду11 2579ч 20м (⇵1)
30.01.2021из 🇱🇦Вьентьяна11 32117ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇱🇰Коломбо11 70817ч 50м (⇵1)
05.03.2021из 🇴🇲Маската12 7917ч 5м (⇵1)
03.02.2021из 🇦🇪Абу-Даби13 07721ч 25м (⇵1)
28.02.2021из 🇰🇼Кувейт13 35710ч 30м (⇵1)
30.01.2021из 🇲🇻Мале14 96516ч 10м (⇵1)
05.11.2020из 🇸🇦Джидды15 70112ч 10м (⇵1)
21.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда16 46714ч 5м (⇵1)
03.12.2020из 🇰🇭Пномпени16 73010ч 45м (⇵1)
29.01.2021из 🇧🇭Манамы18 11924ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇫Кабула18 44020ч 20м (⇵1)
06.12.2020из 🇷🇺Москвы19 01039ч (⇵2)
21.10.2020из 🇺🇦Киева19 75043ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Стамбула19 99723ч 35м (⇵2)
28.02.2021из 🇸🇦Бурайды20 57112ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇸🇦Даммама23 77244ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 13730ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇯🇴Аммана25 25613ч 5м (⇵2)
20.12.2020из 🇰🇿Алматы27 96729ч 50м (⇵2)
21.11.2020из 🇬🇧Лондона28 1959ч 35м
13.10.2020из 🇪🇬Каира29 1309ч 55м (⇵1)
07.11.2020из 🇭🇺Будапешта29 36712ч (⇵1)
27.10.2020из 🇫🇷Парижа33 32816ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇦🇹Вены39 84943ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇳🇵Биратнагара41 73437ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇻🇳Хошимина43 14120ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама44 43730ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса44 98452ч 52м (⇵2)
31.10.2020из 🇯🇵Токио45 87644ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇦Торонто46 88038ч (⇵2)
04.11.2020из 🇨🇦Монреаля50 05038ч (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива50 92531ч (⇵2)
31.10.2020из 🇳🇿Окленда56 78337ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇦🇺Мельбурна59 88531ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇿Алжира62 61035ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇸🇦Кайсумаха82 51031ч 25м (⇵2)
24.11.2020из Сеула92 28735ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇦🇪Аля-Айн126 87127ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Калькутты