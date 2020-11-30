Как добраться до Калькутты на самолёте
В Калькутте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Netaji Subhas Chandra Bose Airport» вам не избежать
Список аэропортов Калькутты
- Нетаджи-Сабхас-Чандра CCUNetaji Subhas Chandra Bose Airport
Самые дешёвые билеты в Калькутту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.11.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|1 148
|1ч 20м
|25.01.2021
|из 🇮🇳Багдогры
|1 726
|55м
|05.12.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|1 811
|1ч 35м
|13.11.2020
|из 🇮🇳Агарталы
|2 021
|1ч 20м
|30.12.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|2 147
|1ч 55м
|20.11.2020
|из 🇮🇳Импхала
|2 218
|4ч 15м
|28.12.2020
|из 🇮🇳Силчара
|2 278
|1ч 15м
|10.02.2021
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|2 365
|1ч 15м
|22.03.2021
|из 🇮🇳Дели
|2 399
|2ч 10м
|24.01.2021
|из 🇮🇳Ченная
|2 585
|2ч 20м
|15.10.2020
|из 🇮🇳Аиджала
|2 910
|3ч
|03.12.2020
|из 🇮🇳Пуны
|2 976
|2ч 25м
|19.10.2020
|из 🇮🇳Дибругарха
|3 137
|1ч 25м
|13.10.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|3 190
|10ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|3 208
|2ч 50м
|26.11.2020
|из 🇮🇳Ранчей
|3 424
|1ч
|20.10.2020
|из 🇮🇳Райпура
|3 499
|5ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|3 520
|3ч 45м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|3 526
|2ч 15м
|25.10.2020
|из 🇮🇳Горакхпура
|3 553
|7ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇮🇳Порта-Блэр
|3 705
|2ч 15м
|26.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|3 710
|2ч 35м
|27.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|3 747
|1ч 10м
|31.10.2020
|из 🇮🇳Нагпура
|3 839
|9ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Вишакхапатнама
|3 845
|9ч 25м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇮🇳Дехрадуна
|4 031
|3ч 40м
|07.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|4 136
|9ч 45м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇮🇳Сурата
|4 185
|2ч 50м
|27.10.2020
|из 🇮🇳Джорхата
|4 189
|1ч 45м
|21.10.2020
|из 🇮🇳Аллахабада
|4 199
|2ч 35м
|15.10.2020
|из 🇮🇳Индора
|4 232
|14ч 15м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇮🇳Гоа
|4 285
|4ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Димапура
|4 461
|2ч 55м
|25.12.2020
|из 🇮🇳Коямпуттура
|4 479
|4ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Гвалиора
|4 479
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|4 624
|2ч 35м
|18.10.2020
|из 🇮🇳Бхопала
|4 694
|11ч 5м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|4 751
|2ч 30м
|01.12.2020
|из 🇮🇳Джамму
|5 042
|26ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Виджаявады
|5 271
|5ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Мадурая
|5 359
|10ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|5 368
|10ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Вадодары
|5 384
|8ч 50м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|5 558
|7ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Мангалура
|5 655
|13ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|5 736
|7ч 50м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|5 833
|45м
|22.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|5 993
|31ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|6 004
|17ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|6 052
|6ч 50м (⇵1)
|10.04.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|6 129
|4ч 5м
|11.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|6 168
|12ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Аурангабада
|6 568
|6ч 55м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇮🇳Джайсалмера
|7 186
|18ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Джодхпура
|8 079
|16ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Леха
|10 031
|23ч 35м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|10 316
|16ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|11 169
|12ч 15м (⇵1)
|22.01.2021
|из 🇳🇵Катманду
|11 257
|9ч 20м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|11 321
|17ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|11 708
|17ч 50м (⇵1)
|05.03.2021
|из 🇴🇲Маската
|12 791
|7ч 5м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|13 077
|21ч 25м (⇵1)
|28.02.2021
|из 🇰🇼Кувейт
|13 357
|10ч 30м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇲🇻Мале
|14 965
|16ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|15 701
|12ч 10м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|16 467
|14ч 5м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|16 730
|10ч 45м (⇵1)
|29.01.2021
|из 🇧🇭Манамы
|18 119
|24ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|18 440
|20ч 20м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|19 010
|39ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|19 750
|43ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|19 997
|23ч 35м (⇵2)
|28.02.2021
|из 🇸🇦Бурайды
|20 571
|12ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|23 772
|44ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 137
|30ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|25 256
|13ч 5м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|27 967
|29ч 50м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|28 195
|9ч 35м
|13.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|29 130
|9ч 55м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|29 367
|12ч (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|33 328
|16ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|39 849
|43ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇳🇵Биратнагара
|41 734
|37ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|43 141
|20ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|44 437
|30ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|44 984
|52ч 52м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|45 876
|44ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|46 880
|38ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|50 050
|38ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|50 925
|31ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇳🇿Окленда
|56 783
|37ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|59 885
|31ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇿Алжира
|62 610
|35ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|82 510
|31ч 25м (⇵2)
|24.11.2020
|из Сеула
|92 287
|35ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇪Аля-Айн
|126 871
|27ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Калькутты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Калькутты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Бангалор, Мумбаи, Кочин и Дели
- 20.10.202023.10.2020
- 27.11.202010.12.2020
- 13.12.202018.12.2020
- 26.10.202031.10.2020
- 29.11.202002.12.2020
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