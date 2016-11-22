Все экскурсии в Колкате
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8ч
6 200₽
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Полная экскурсия по Калькутте
Возьмите захватывающий частный тур с профессиональным гидом через оживленный, энергичный город Калькутта
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Колкате – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от 6200₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Колкате почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индии на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Колкаты»
- Отзыв на: Полная экскурсия по КалькуттеААноним22 ноября 2016Очень приятно с чрезвычайно знающим и информативным гидом.