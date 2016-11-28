Поездка в один из четырех крупных мегаполисов Индии с этой обзорной экскурсией на целый день по Калькутте. Испытайте этот яркий культурный город с его сочетанием британской и индийской архитектуры, так как вы проезжаете по его улицам профессиональным англоговорящим гидом.

В вашем туре вы увидите исторические, современные, европейские и азиатские достопримечательности, все вместе в одном городе. Посетите прекрасный мемориал Виктории, здание, посвященное Виктории, бывшей королеве Соединенного Королевства и императрице Индии. Внутри находится музей, документирующий историю города. Вы также можете удивляться звездам Планетария Бирла, где вмешательство внутри - это как выходить на улицу в ясную, яркую ночь. Старый британский Форт-Уильям - внушительное зрелище, в то время как Ашрам Матери Терезы напомнит вам о трудностях, с которыми сталкиваются многие люди, и побуждает вас следовать своим любящим стопам.

Взгляните на современный Калькутта, вы посетите гигантский стадион крикета «Эден Гарденс», один из двух стадионов по крикету на 100 000 мест в мире. Удивительный Мост Howrah, который соединяет Калькутту со своим городом-сестрой, Хавра, также является настоящим изумлением.

Сочетание новых и старых, европейских и азиатских, будет держать вас постоянно в этом увлекательном городе. Ранее известный как Калькутта, Калькутта является столицей индийского штата Западная Бенгалия. Это большой, шумный город, имеющий титул третьего по величине столичного района Индии с населением 15,7 млн. Человек, когда его пригороды включены. Он сидит в восточной Индии на восточном берегу реки Хугли, напротив его родного города, Говра. Присоединяйтесь к нам в увлекательный день в этом захватывающем городе!