Полная экскурсия по Калькутте

Возьмите захватывающий частный тур с профессиональным гидом через оживленный, энергичный город Калькутта

4.2
6 отзывов
В группе
до 10 чел.
Возьмите захватывающий частный тур с профессиональным гидом через оживленный, энергичный город Калькутта.

Посмотрите на мемориал Виктории и гигантский стадион крикета «Эден Гарденс», как вы видите исторический и современный Калькутта.
Полная экскурсия по Калькутте
Полная экскурсия по Калькутте
Полная экскурсия по Калькутте
Полная экскурсия по Калькутте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. См. Мемориал Виктории, здание, посвященное Виктории, бывшей королеве Соединенного Королевства, а также Императрице Индии
  2. Порадуйтесь сочетанию британской и азиатской архитектуры и влияний
  3. Взгляните на звезды в Планетарий Бирла
  4. Испытайте благотворительный дух матери Терезы в Ашраме Матери Терезы
  5. Наслаждайтесь видом на мост Ховра, проходящий через реку Хугли
Поездка в один из четырех крупных мегаполисов Индии с этой обзорной экскурсией на целый день по Калькутте. Испытайте этот яркий культурный город с его сочетанием британской и индийской архитектуры, так как вы проезжаете по его улицам профессиональным англоговорящим гидом.
В вашем туре вы увидите исторические, современные, европейские и азиатские достопримечательности, все вместе в одном городе. Посетите прекрасный мемориал Виктории, здание, посвященное Виктории, бывшей королеве Соединенного Королевства и императрице Индии. Внутри находится музей, документирующий историю города. Вы также можете удивляться звездам Планетария Бирла, где вмешательство внутри - это как выходить на улицу в ясную, яркую ночь. Старый британский Форт-Уильям - внушительное зрелище, в то время как Ашрам Матери Терезы напомнит вам о трудностях, с которыми сталкиваются многие люди, и побуждает вас следовать своим любящим стопам.
Взгляните на современный Калькутта, вы посетите гигантский стадион крикета «Эден Гарденс», один из двух стадионов по крикету на 100 000 мест в мире. Удивительный Мост Howrah, который соединяет Калькутту со своим городом-сестрой, Хавра, также является настоящим изумлением.
Сочетание новых и старых, европейских и азиатских, будет держать вас постоянно в этом увлекательном городе. Ранее известный как Калькутта, Калькутта является столицей индийского штата Западная Бенгалия. Это большой, шумный город, имеющий титул третьего по величине столичного района Индии с населением 15,7 млн. Человек, когда его пригороды включены. Он сидит в восточной Индии на восточном берегу реки Хугли, напротив его родного города, Говра. Присоединяйтесь к нам в увлекательный день в этом захватывающем городе!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги с а / с и водителем: автомобиль, автомобиль MPV, путешественник Tempo, тренер
  • Англоговорящий гид
  • Государственный налог на услуги 5,80%
Что не входит
  • Входные билеты для памятников. Путешественники могут оплатить эти сборы на месте, у входа
  • Встреча с терминалом круизного судна возможна за дополнительную плату в размере 20 долларов США и зависит от не менее двух платных пассажиров. Плата уплачивается непосредственно водителю
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, сообщите местному поставщику, если вам нужен гид на другом языке, например, на немецком, итальянском, французском, испанском и русском и т. Д. (Однако, обратите внимание, что руководства предоставляются при наличии на момент бронирования)
  • Доплата в размере 10 долларов США с человека будет применяться, если вам требуется гид на любом другом языке, кроме английского, например, немецком, итальянском, французском, испанском, русском и т. Д. Это выплачивается непосредственно водителю и при условии минимума 2 оплачивающих гостей
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
28 ноя 2016
Если вы хотите исследовать Калькейт без собственной руки, эта экскурсия по городу вам подойдет. Попутчик Хена Каузер была лучшей из тех, что у нас были во время путешествий! Она даже усердно помогла нам обменять деньги, так как у нас не было наличных денег, и было невозможно обменять или снять деньги с машин. Большое вам спасибо за это! Она была очень компетентной, супер милой и доброй и показала нам все, что мы хотели увидеть!
А
22 ноя 2016
Highly enjoyable with an extremely knowledgeable and informative guide.
J
25 ноя 2017
Ещё 3 отзыва

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