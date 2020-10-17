Как добраться до Каннура на самолёте
В Каннуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kannur International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Каннура
- Каннур CNNKannur International Airport
Самые дешёвые билеты в Каннур из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|1 921
|55м
|27.11.2020
|из 🇮🇳Вишакхапатнама
|4 662
|9ч 40м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|5 510
|25ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|5 651
|2ч 20м
|26.11.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|5 716
|8ч 5м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇮🇳Ранчей
|5 859
|8ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|5 917
|8ч 25м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Патны
|6 117
|14ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇳Джабалпура
|6 525
|14ч 5м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇳Сурата
|7 234
|9ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|7 330
|11ч 40м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|7 537
|4ч
|17.12.2020
|из 🇴🇲Маската
|8 248
|3ч 25м
|03.12.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|8 271
|3ч 50м
|02.01.2021
|из 🇰🇼Кувейт
|8 624
|4ч 30м
|29.10.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|8 732
|8ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|9 366
|19ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|9 380
|12ч 45м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|11 105
|4ч 45м
|01.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|16 152
|13ч 20м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇴🇲Салалы
|16 744
|8ч (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|21 663
|11ч 55м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇧🇭Манамы
|22 079
|22ч 45м (⇵2)
|28.01.2021
|из 🇸🇦Биши
|22 779
|49ч 40м (⇵2)
|14.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|23 629
|52ч 40м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|48 685
|42ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Каннура
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Каннура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амритсар, Абу-Даби, Кочин, Дубай и Джайпур
- 01.06.202106.06.2021
- 17.10.202025.10.2020
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