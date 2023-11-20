День начнём в 06:30 с утренней йоги, которая настроит на продуктивный лад и зарядит энергией. После практики насладимся медово-лаймовым напитком, а затем позавтракаем.

Сегодня вас ждут первые аюрведические процедуры по 2-3 часа с перерывом на обед с 12:30 до 14:00. В 16:00 выпьем чашку чая с индийскими сладостями или закусками и займёмся вечерней расслабляющей йогой.

Примем лекарства, поужинаем и разойдёмся по комнатам.