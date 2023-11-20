Поправить здоровье, проплыть по реке на хаусботе и зарядиться энергией
После консультации с врачом вы получите персональный план лечения и восстановления сил, здоровья и красоты, каждое утро будете начинать с бодрящей йоги, а заканчивать — расслабляющими практиками.
В стоимость тура включены не только процедуры и занятия йогой, но и разнообразное 3-разовое вегетарианское питание, полезные напитки и индийский сладости.
А ещё будем наслаждаться мягким климатом, заряжаться солнечной энергией, купаться в море и гулять в окрестностях.
ноя
дек
фев
мар
апр
Описание
Организационные детали
В аюрведическую программу на 12 дней входит:
масляный массаж всего тела каждый день (55 минут) в 2 руки или в 4 руки,
две аюрведические процедуры по Вашему индивидуальному курсу лечения,
индивидуальная консультация врача-аюрведиста с переводом на русский язык,
переводчик-организатор группы на протяжении всего курса лечения,
индивидуальное наблюдение за курсом лечения врачом-аюрведистом,
все медицинские препараты и масла в ходе процедур,
одежда для процедур,
итоговая консультация врача-аюрведиста с планом продолжения приема препаратов дома, рекомендаций по диете и стилю жизни.
Программа тура по дням
Прибытие и консультация с врачом
Встретим вас в аэропорту Кочина и довезём до клиники. После знакомства прогуляемся по окрестностям, наслаждаясь красотами. А в завершение дня вас ждёт индивидуальная консультация врача-аюрведиста. Он проведёт пульсовую диагностику, определит вашу природную конституцию и назначит персональную программу лечения. Врач будет наблюдать вас ежедневно.
Йога и аюрведические процедуры
День начнём в 06:30 с утренней йоги, которая настроит на продуктивный лад и зарядит энергией. После практики насладимся медово-лаймовым напитком, а затем позавтракаем.
Сегодня вас ждут первые аюрведические процедуры по 2-3 часа с перерывом на обед с 12:30 до 14:00. В 16:00 выпьем чашку чая с индийскими сладостями или закусками и займёмся вечерней расслабляющей йогой.
Примем лекарства, поужинаем и разойдёмся по комнатам.
Занимаемся йогой и заряжаемся энергией
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город.
Заниматься будем классической хатха-йогой: выполнять пранаямы, медитации, йогу-нидру, асаны из йоготерапии и суставную гимнастику. Йога подойдёт для любого уровня подготовки. Если вы захотите попробовать более сложные классы, преподаватель сможет провести для вас занятия для мини-группе. В клинике работают 4 преподавателя с опытом более 10 лет.
Йога, процедуры и прогулки в городе
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.
Йога, процедуры и прогулки в городе
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.
Экскурсия на плавучем доме
Зарядимся энергией на утренней йоге и пройдём аюрведические процедуры, после чего отправимся на экскурсию. На хаусботе (доме на воде) будем плавать по реке, любуясь пейзажами и делая красивые снимки. Продолжительность водной прогулки — 6 часов.
Йога, процедуры и прогулки в городе
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.
Йога, процедуры и прогулки в городе
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.
Йога, процедуры и прогулки в городе
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.
Йога, процедуры и прогулки в городе
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.
Йога, процедуры и прогулки в городе
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.
Йога, процедуры и прогулки в городе
Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.
Завершение программы и ведическая церемония
Не будем нарушать традицию: вы насладитесь утренней йогой, посетите процедуры. А вечером вас ждут итоговая консультация с врачом и ведическая церемония.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Кочина, время по договорённостиЗавершение: Аэропорт Кочина, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.