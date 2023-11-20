Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале

Поправить здоровье, проплыть по реке на хаусботе и зарядиться энергией

Описание
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Отправляемся в Индию за тотальной перезагрузкой.

После консультации с врачом вы получите персональный план лечения и восстановления сил, здоровья и красоты, каждое утро будете начинать с бодрящей йоги, а заканчивать — расслабляющими практиками.

В стоимость тура включены не только процедуры и занятия йогой, но и разнообразное 3-разовое вегетарианское питание, полезные напитки и индийский сладости.

А ещё будем наслаждаться мягким климатом, заряжаться солнечной энергией, купаться в море и гулять в окрестностях.
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Оздоровительный тур с йогой и аюрведическими процедурами в клинике в Керале
Ближайшие даты:
20
ноя
4
дек
19
фев
18
мар
15
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В аюрведическую программу на 12 дней входит:

масляный массаж всего тела каждый день (55 минут) в 2 руки или в 4 руки,
две аюрведические процедуры по Вашему индивидуальному курсу лечения,
индивидуальная консультация врача-аюрведиста с переводом на русский язык,
переводчик-организатор группы на протяжении всего курса лечения,
индивидуальное наблюдение за курсом лечения врачом-аюрведистом,
все медицинские препараты и масла в ходе процедур,
одежда для процедур,
итоговая консультация врача-аюрведиста с планом продолжения приема препаратов дома, рекомендаций по диете и стилю жизни.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и консультация с врачом

Встретим вас в аэропорту Кочина и довезём до клиники. После знакомства прогуляемся по окрестностям, наслаждаясь красотами. А в завершение дня вас ждёт индивидуальная консультация врача-аюрведиста. Он проведёт пульсовую диагностику, определит вашу природную конституцию и назначит персональную программу лечения. Врач будет наблюдать вас ежедневно.

Прибытие и консультация с врачомПрибытие и консультация с врачомПрибытие и консультация с врачомПрибытие и консультация с врачомПрибытие и консультация с врачомПрибытие и консультация с врачом
2 день

Йога и аюрведические процедуры

День начнём в 06:30 с утренней йоги, которая настроит на продуктивный лад и зарядит энергией. После практики насладимся медово-лаймовым напитком, а затем позавтракаем.

Сегодня вас ждут первые аюрведические процедуры по 2-3 часа с перерывом на обед с 12:30 до 14:00. В 16:00 выпьем чашку чая с индийскими сладостями или закусками и займёмся вечерней расслабляющей йогой.

Примем лекарства, поужинаем и разойдёмся по комнатам.

Йога и аюрведические процедурыЙога и аюрведические процедурыЙога и аюрведические процедурыЙога и аюрведические процедуры
3 день

Занимаемся йогой и заряжаемся энергией

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город.

Заниматься будем классической хатха-йогой: выполнять пранаямы, медитации, йогу-нидру, асаны из йоготерапии и суставную гимнастику. Йога подойдёт для любого уровня подготовки. Если вы захотите попробовать более сложные классы, преподаватель сможет провести для вас занятия для мини-группе. В клинике работают 4 преподавателя с опытом более 10 лет.

Занимаемся йогой и заряжаемся энергиейЗанимаемся йогой и заряжаемся энергиейЗанимаемся йогой и заряжаемся энергиейЗанимаемся йогой и заряжаемся энергией
4 день

Йога, процедуры и прогулки в городе

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.

Йога, процедуры и прогулки в городеЙога, процедуры и прогулки в городеЙога, процедуры и прогулки в городе
5 день

Йога, процедуры и прогулки в городе

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.

Йога, процедуры и прогулки в городеЙога, процедуры и прогулки в городеЙога, процедуры и прогулки в городе
6 день

Экскурсия на плавучем доме

Зарядимся энергией на утренней йоге и пройдём аюрведические процедуры, после чего отправимся на экскурсию. На хаусботе (доме на воде) будем плавать по реке, любуясь пейзажами и делая красивые снимки. Продолжительность водной прогулки — 6 часов.

7 день

Йога, процедуры и прогулки в городе

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.

8 день

Йога, процедуры и прогулки в городе

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.

9 день

Йога, процедуры и прогулки в городе

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.

10 день

Йога, процедуры и прогулки в городе

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.

11 день

Йога, процедуры и прогулки в городе

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.

12 день

Йога, процедуры и прогулки в городе

Выполним утреннюю йогу и пройдём аюрведические процедуры, а затем поедем гулять в город с гидом по самым интересным местам.

13 день

Завершение программы и ведическая церемония

Не будем нарушать традицию: вы насладитесь утренней йогой, посетите процедуры. А вечером вас ждут итоговая консультация с врачом и ведическая церемония.

Завершение программы и ведическая церемония
14 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кочина, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Кочина, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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