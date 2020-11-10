Как добраться до Кожикоде на самолёте
В Кожикоде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Calicut International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кожикоде
- Кожикоде CCJCalicut International Airport
Самые дешёвые билеты в Кожикоде из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|3 507
|1ч 30м
|27.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|3 940
|4ч 35м
|20.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|5 813
|4ч 10м
|14.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|5 821
|3ч 45м
|11.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|7 854
|8ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|7 963
|4ч
|20.10.2020
|из 🇮🇳Мангалура
|8 055
|18ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|8 221
|3ч 45м
|14.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|8 328
|21ч 20м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇮🇳Силчара
|9 610
|9ч 15м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Ранчей
|9 833
|27ч 35м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇧🇭Манамы
|12 861
|4ч 10м
|15.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|13 292
|10ч 15м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|13 412
|12ч 40м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|14 120
|5ч 55м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|15 209
|5ч 45м
|10.01.2021
|из 🇵🇭Манилы
|15 353
|40ч 45м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇸🇦Даммама
|15 895
|4ч 25м
|17.10.2020
|из 🇴🇲Салалы
|18 307
|3ч 55м
|25.02.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|18 752
|36ч 30м (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇮🇹Рима
|20 208
|36ч 25м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|20 519
|21ч 40м (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇫🇷Парижа
|21 293
|42ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|21 331
|39ч 35м (⇵2)
|22.05.2021
|из 🇸🇦Абхи
|21 358
|13ч (⇵1)
|25.02.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|21 938
|40ч 45м (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|22 029
|40ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|22 155
|30ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|22 723
|33ч 20м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇸🇦Джизана
|24 272
|16ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы
|38 342
|39ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|42 125
|26ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|48 131
|20ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|48 411
|66ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|52 148
|41ч 55м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|53 020
|56ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кожикоде
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кожикоде, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Манама, Доха и Дубай
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону