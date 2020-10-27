Как добраться до Куллу на самолёте
В Куллу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bhuntar Airport» вам не избежать
Список аэропортов Куллу
- Бхантар KUUBhuntar Airport
Самые дешёвые билеты в Куллу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|7 378
|45м
|24.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|8 310
|1ч 20м
|02.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|11 405
|17ч 30м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|17 923
|15ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону