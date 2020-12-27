  1. Индия

Летим в Лех

Как добраться до Леха на самолёте

В Лехе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Leh Airport» вам не избежать

Список аэропортов Леха

  1. Лех IXL
    Leh Airport

Самые дешёвые билеты в Лех из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.12.2020из 🇮🇳Дели1 8901ч 30м
26.12.2020из 🇮🇳Чандигарха4 18413ч 40м (⇵1)
06.12.2020из 🇮🇳Ранчей5 12614ч 15м (⇵1)
03.12.2020из 🇮🇳Сринагара5 16115ч (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇳Джамму6 35017ч (⇵1)
07.11.2020из 🇮🇳Мумбаи6 61613ч (⇵1)
07.11.2020из 🇮🇳Дармсалы7 11823ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Леха, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Чандигарх, Белгаум и Джамму

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Леха