Как добраться до Леха на самолёте
В Лехе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Leh Airport» вам не избежать
Список аэропортов Леха
- Лех IXLLeh Airport
Самые дешёвые билеты в Лех из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|1 890
|1ч 30м
|26.12.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|4 184
|13ч 40м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇮🇳Ранчей
|5 126
|14ч 15м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|5 161
|15ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Джамму
|6 350
|17ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|6 616
|13ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇮🇳Дармсалы
|7 118
|23ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Леха
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Леха, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Чандигарх, Белгаум и Джамму
- 15.10.202019.10.2020
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