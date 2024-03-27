8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
10 окт в 09:00
11 окт в 09:00
$219 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля Тадж-Махал
17 окт в 08:00
22 окт в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 марта 2024Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
- ААнастасия16 марта 2024Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
- ВВера16 марта 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
- ЕЕлена16 февраля 2024Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
- РРоман15 февраля 2024Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
- РРоман15 февраля 2024Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
- ММарина21 января 2024Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни одну экскурсию, а так же попутешествовать по Индии! Мы в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мумбаи
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в октябре 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 230. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 20 ⭐ отзывов, цены от $167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь