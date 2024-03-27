На Рождество – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Мумбаи на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Добро пожаловать в Мумбаи
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
10 окт в 09:00
11 окт в 09:00
$219 за всё до 2 чел.
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля Тадж-Махал
17 окт в 08:00
22 окт в 08:00
$167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
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    про историю Индии и Бомбея-Мумбаи, о мифологии и религии, видно, что она очень глубоко знает материал, плюс просто очень увлечена своей работой. Помогла нам выбрать сувениры, ответила на все интересующие вопросы. Да просто рассказ был очень интересным и пончтным. Огромное ей спасибо за отличную экскурсию по городу и на сам остров

  • А
    Анастасия
    16 марта 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
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    составлен очень комфортно, с учетом всех наших пожеланий и ограничений по времени. Посещали трущобы, их обязательно нужно увидеть изнутри. И в целом о Мумбаи остались только самые лучшие впечатления и воспоминания. Огромное спасибо!

  • В
    Вера
    16 марта 2024
    Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
    Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
    Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
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    продолжилась. С нами был гид Санджай хорошо владеющий русским языком и ответивший на все наши вопросы. С удовольствием порекомендую его друзьям, большое спасибо!!!!

  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
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    отелем - поэтому пришлось провести тур в ускоренном режиме. Но Аниса успешно подобрала маршрут и прекрасно рассказала о том, что мы смогли увидеть. Также у нас получилось увидить сверкающую Колабу в вечернее и ночное время. Огромное спасибо организатору и нашему гиду за такой интересный тур.

    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не
  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
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    провела отличную экскурсию как по острову, так и по старой части города; помогла найти оставшиеся подарки для коллег и даже добраться до отеля. Рассказ был очень интересным и было сразу видно, что человек любит свою работу и этот город. Советую всем, кто намечает путешествие в Индию, в данный штат, посетить данный тур.

    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе
  • М
    Марина
    21 января 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни одну экскурсию, а так же попутешествовать по Индии! Мы в восторге!
    Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в октябре 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 230. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 20 ⭐ отзывов, цены от $167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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