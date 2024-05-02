Все – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Мумбаи на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Мумбаи
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
Завтра в 09:30
7 авг в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Мумбаи: древний район Бандра и буддийская пагода
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
Завтра в 09:30
7 авг в 08:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
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    грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • Н
    Назим
    5 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
  • А
    Анастасия
    16 марта 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
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    составлен очень комфортно, с учетом всех наших пожеланий и ограничений по времени. Посещали трущобы, их обязательно нужно увидеть изнутри. И в целом о Мумбаи остались только самые лучшие впечатления и воспоминания. Огромное спасибо!

  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
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    отелем - поэтому пришлось провести тур в ускоренном режиме. Но Аниса успешно подобрала маршрут и прекрасно рассказала о том, что мы смогли увидеть. Также у нас получилось увидить сверкающую Колабу в вечернее и ночное время. Огромное спасибо организатору и нашему гиду за такой интересный тур.

    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в августе 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 230. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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