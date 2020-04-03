Отзыв на: Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день M Mukhabat 5 Отличная поездка! Отличный водитель MR. Buphinder! Прекрасная Агра! Очень рекомендую!

Отзыв на: Нью-Дели: экскурсия по Тадж-Махалу и Красному форту M Mikhail 5 Все было отлично организовано!

Отзыв на: Нью-Дели: экскурсия по Тадж-Махалу и Красному форту d deborah 5 Кози хан был замечательным, очень информативным и все нам объяснил. Мы заканчиваем Тадж и форт! Наш водитель подобрал нас вовремя перед нашим отелем и предоставил закуски для 31/2 часовой поездки. Мы также сделали остановку, чтобы получить кофе, который был хорошим. Мы чувствовали себя в безопасности с Ханом, так как он знал окрестности и много людей на пути. У нас закончилась яркая поездка на тук-туке, над которой я смеялся весь путь: мой муж этого не сделал! В качестве особого удовольствия он также взял нас с собой, чтобы увидеть ковры ручной вязки и скрытый ювелирный магазин! Мы закончили день в TSR на обед, который был очень вкусным! Я запомню этот день надолго … Из Сиэтла с любовью-Деб

Отзыв на: Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня S Sally 5 Тур был восхитительным, с очень хорошо спланированным маршрутом и беспроблемными трансферами. Наши гиды Рашид, Раджив и другие, которых я не помню, были очень профессиональны и сделали для нас отличные фотографии! Благодаря этому туру мы прекрасно провели время, посетив все три оживленных города Индии без особых хлопот. Наш водитель, Рави, постоянно содержал свою машину в чистоте и всегда был вовремя. Еще одна особая благодарность тур-менеджеру, который помог нам действительно настроить тур под то, что мы хотим. Я бы порекомендовал это любому, кто едет в Индию и хочет увидеть лучшие районы округа. Настоятельно рекомендуется!

Отзыв на: Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня А Аноним 5 Экскурсия была очень разнообразной и увлекательной. Все было организовано очень профессионально, отели не оставляли желать лучшего. Поездка была отличной, как и поддержка со стороны провайдера. Трансферы - это фактор времени, который нельзя недооценивать, но это никогда не было скучным. Наблюдать за страной очень увлекательно. Гиды были очень разными, но очень хорошими. У вас всегда есть возможность сказать, что вы хотите увидеть, а что нет. Настоятельно рекомендую этот тур для новичков в Индии. Вы получаете первое впечатление, которое очень полезно в дальнейшем. Заключение; ТОП

Отзыв на: Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день A Adele 5 Путешествуя самостоятельно, я немного нервничал, но после бронирования я получил сообщение от тур-менеджера, который предоставил мне информацию о моем заборе и некоторые советы по поездке. У меня тогда была частная машина в Агру с вежливым водителем. Однажды в Агре меня встретил личный гид, который показал мне достопримечательности, у него были отличные знания и информация. Очень долгий день из-за пробок на обратном пути, но совершенно стоит посмотреть красивые и захватывающие дух достопримечательности!

Отзыв на: Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день A Abbe 5 У нас был замечательный день с водителем и гидом. Обслуживание было профессиональным и исключительным и стоит своих денег. Я очень рекомендую эту услугу, особенно для любых путешественниц. Мы чувствовали себя в безопасности и заботились все время, и все было выполнено безупречно! Спасибо за фантастический день.

Отзыв на: Нью-Дели: экскурсия по Тадж-Махалу и Красному форту R Ricardo Victor 5 Фантастический опыт, водитель Шубаш подобрал нас в отеле в назначенное время и отвез нас в Агру, где нас наш гид Сафик ждал нас, он прекрасно говорит по-испански и немного понимает по-португальски, поэтому у нас не было проблем, кроме того, это было очень любезно и честно, сделал несколько снимков нас и познакомил нас с сайтами. На обратном пути Шубаш отвез нас обратно в отель. Я рекомендую это!