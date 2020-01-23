Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня

Посетите самые значимые города знаменитого «Золотого треугольника» Индии в рамках частного тура из Дели

4.7
50 отзывов
В группе
до 15 чел.
Посетите самые значимые города знаменитого «Золотого треугольника» Индии в рамках частного тура из Дели.

Осмотрите самые величественные памятники Дели, Агры и Джайпура и получите незабываемые впечатления.
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня
Из Дели: частный тур по «Золотому треугольнику» на 4 дня

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Амбер
  • Хава-Махал
  • Агра-форт
  • Ворота Индии, Нью-Дели
  • Тадж-Махал
  • Храм Лотоса
  • Кутб-Минар
  • Городской дворец
  • Джантар-Мантар, Джайпур
  • Джал-Махал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Перенеситесь в прошлое и откройте для себя Дели, Агру и Джайпур
  2. Останавливайтесь на ночь в роскошных отелях знаменитых городов «Золотого треугольника»
  3. Зайдите в Тадж-Махал до того, как нахлынут туристы
  4. Посетите великолепный Дворец ветров и крепость Амбер на вершине холма
  5. Составьте собственный план посещения достопримечательностей в каждом городе в соответствии со своими предпочтениями
Откройте для себя некоторые из самых величественных памятников Индии в рамках роскошного частного тура с посещением трех наиболее значимых городов «Золотого треугольника» Индии. Не отказывайте себе в удовольствии проживания в окружении роскоши, чтобы получить представление о том, какой была жизнь на субконтиненте во времена Британской Индии. В противном случае забронируйте свой собственный вариант размещения и выберите вариант, куда не входит проживание в отеле.

День 1: Дели – Агра.

Оцените преимущества трансфера от вашего места проживания в Дели, Ноиде или Гургаоне. Отправляйтесь в тур по центру Дели на полдня для осмотра таких достопримечательностей, как Кутб-Минар, минарет, построенный в период правления Кутб ад-Дина Айбака. Полюбуйтесь на Храм Лотоса (храм Бахаи) и Ворота Индии. Прокатитесь мимо здания Парламента и Президентского дворца перед выездом на автомагистраль, ведущую в Агру.

День 2: Агра – Джайпур.

Проснитесь пораньше, чтобы успеть насладиться завораживающим рассветом и посетить Тадж-Махал. Загляните внутрь мавзолея в рамках экскурсии на 2 часа до наплыва толп посетителей. Вернитесь в отель к завтраку. Перед отъездом в Джайпур посетите Красный форт Агры.

День 3: тур по городу Джайпур.

После завтрака посетите крепость Амбер и полюбуйтесь волнующей красотой дворца Джал-Махал. Затем отправляйтесь ко дворцу Хава-Махал, называемому «Дворцом ветров», и сделайте остановку возле обсерватории Джантар-Мантар и городского Дворца махараджи.

День 4: Джайпур – Дели.

После завтрака отправляйтесь обратно в Дели с трансфером до аэропорта, вокзала или отеля.
Варианты 4-звездочных отелей в Агре: Holiday Inn, Crystal Sarovar Premier или аналогичный.
Варианты 5-звездочных отелей в Агре: Jaypee Palace, Courtyard by Marriott или аналогичный.
Варианты 4-звездочных отелей в Джайпуре: Sarovar Premier или аналогичный.
Варианты 5-звездочных отелей в Джайпуре: Holiday Inn в центре города, Hilton или аналогичный.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный тур
  • 3 ночи в 5-звездочных отелях (при выборе соответствующего варианта)
  • Трансфер на частном автомобиле с кондиционером
  • Программа осмотра достопримечательностей в сопровождении местных гидов
  • Завтрак в отеле каждый день
  • Поездка на электроавтобусе от стоянки Тадж-Махала до дворца и обратно
  • Дополнительный топливный сбор
  • Все налоги и сборы за обслуживание
  • Все взимаемые налоги на проживание
  • Трансфер от и до отелей, аэропорта или вокзала
  • Бутилированная минеральная вода во время переездов
  • Обслуживание и сопровождение
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
  • Входные билеты
  • Обед и ужин
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт
Важная информация
  • Перевозка будет осуществляться на 4-местном седане для групп из 1 или 2 человек, 6-местном автомобиле для групп из 3 или 4 человек и 10-местном минивэне для групп составом от 5 до 10 человек
  • В каждом месте гостей будет сопровождать новый гид
  • Гостей просят заранее составить план своего путешествия с учетом последующих поездок, ситуации на дорогах и задержек
  • В некоторых заведениях могут не принимать кредитные карты. Лучше взять с собой наличные для покупки входных билетов или попросить водителя найти банкомат
  • При бронировании гостей обычно размещают в номерах на двоих с совмещенными удобствами. При бронировании номеров для 3 гостей по умолчанию предоставляется размещение на троих с совмещенными удобствами. Если 3 гостя желают разместиться в 2 номерах, будет необходимо внести дополнительную плату 150$ (для туров, организуемых с апреля по сентябрь) и 250$ (для туров с октября по март) наличными
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
11
3
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
23 янв 2020
(Южная Корея)
Тур был восхитительным, с очень хорошо спланированным маршрутом и беспроблемными трансферами. Наши гиды Рашид, Раджив и другие, которых я не помню, были очень профессиональны и сделали для нас отличные фотографии! Благодаря этому туру мы прекрасно провели время, посетив все три оживленных города Индии без особых хлопот. Наш водитель, Рави, постоянно содержал свою машину в чистоте и всегда был вовремя. Еще одна особая благодарность тур-менеджеру, который помог нам действительно настроить тур под то, что мы хотим. Я бы порекомендовал это любому, кто едет в Индию и хочет увидеть лучшие районы округа. Настоятельно рекомендуется!
R
20 мар 2020
(Великобритания)
The organisation for our trip was fantastic. We were booked at the same time as Holi Festival which meant the monuments were closed on one of the days. Our driver and guide reorganised the itinerary which meant we could participate in the festival as well as see the amazing sights.
S
20 окт 2019
(Новая Зеландия)
Great experience for first timers in India. Great tour guides in all three locations. It’s a lot helpful and safer knowing you have local guides to help you through the attractions etc. I have to make a shout out to our driver Mr. Kulvinder for taking us to each city safely and being an amazing driver for us. Our Agra tour guide Ajit was also amazing!
Definitely recommend this tour.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Дели

👥ГрупповыеПоездка на несколько днейОсмотр достопримечательностейТематические туры🛍ШопингКультура и историяАрхитектурные экскурсииИстория и наследиеМероприятияГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыДетские мероприятияЧастный отдыхДля посетителей на инвалидном креслеТуры на рассветеСемейные мероприятияТуры на несколько днейПарыМестная кухня🗽ДостопримечательностиКрепость АмберХава-МахалАгра-фортВорота Индии, Нью-ДелиТадж-МахалХрам ЛотосаКутб-МинарГородской дворецДжантар-Мантар, ДжайпурДжал-Махал
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нью-Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нью-Дели
🇮🇳