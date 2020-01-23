Откройте для себя некоторые из самых величественных памятников Индии в рамках роскошного частного тура с посещением трех наиболее значимых городов «Золотого треугольника» Индии. Не отказывайте себе в удовольствии проживания в окружении роскоши, чтобы получить представление о том, какой была жизнь на субконтиненте во времена Британской Индии. В противном случае забронируйте свой собственный вариант размещения и выберите вариант, куда не входит проживание в отеле.

День 1: Дели – Агра.

Оцените преимущества трансфера от вашего места проживания в Дели, Ноиде или Гургаоне. Отправляйтесь в тур по центру Дели на полдня для осмотра таких достопримечательностей, как Кутб-Минар, минарет, построенный в период правления Кутб ад-Дина Айбака. Полюбуйтесь на Храм Лотоса (храм Бахаи) и Ворота Индии. Прокатитесь мимо здания Парламента и Президентского дворца перед выездом на автомагистраль, ведущую в Агру.

День 2: Агра – Джайпур.

Проснитесь пораньше, чтобы успеть насладиться завораживающим рассветом и посетить Тадж-Махал. Загляните внутрь мавзолея в рамках экскурсии на 2 часа до наплыва толп посетителей. Вернитесь в отель к завтраку. Перед отъездом в Джайпур посетите Красный форт Агры.

День 3: тур по городу Джайпур.

После завтрака посетите крепость Амбер и полюбуйтесь волнующей красотой дворца Джал-Махал. Затем отправляйтесь ко дворцу Хава-Махал, называемому «Дворцом ветров», и сделайте остановку возле обсерватории Джантар-Мантар и городского Дворца махараджи.

День 4: Джайпур – Дели.

После завтрака отправляйтесь обратно в Дели с трансфером до аэропорта, вокзала или отеля.

Варианты 4-звездочных отелей в Агре: Holiday Inn, Crystal Sarovar Premier или аналогичный.

Варианты 5-звездочных отелей в Агре: Jaypee Palace, Courtyard by Marriott или аналогичный.

Варианты 4-звездочных отелей в Джайпуре: Sarovar Premier или аналогичный.

Варианты 5-звездочных отелей в Джайпуре: Holiday Inn в центре города, Hilton или аналогичный.