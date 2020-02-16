Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите Тадж-Махал и Агра-форт за 1 день
Воспользуйтесь помощью местного гида в Агре по прибытии
Попробуйте традиционную и качественную еду в высококлассном ресторане с разными кухнями
Ваш тур на день начнется со встречи с дружелюбным водителем, который заберет вас из нужного места в Нью-Дели. Вместе с ним вы отправитесь в путь на автомобиле с кондиционером, минеральной водой, безалкогольными напитками и закусками.
Можете расслабиться и зарядиться энергией в машине, пока водитель будет везти вас по новой скоростной автомагистрали в Агру. По прибытии в Агру вас поприветствует гид с государственной лицензией и коротко расскажет о программе на день. Вы посетите Тадж-Махал в самое сказочное время суток, когда получаются удивительные снимки и открываются великолепные виды. Осмотрев Тадж-Махал, отправляйтесь на обед в рекомендованный ресторан.
После обеда вы направитесь в Агра-форт – одну из самых величественных и красивых крепостей Моголов. В форте вы сможете понять, как жили королевские семьи, и увидите специальное место, откуда король Шах Джахан любовался на Тадж-Махал. Сделайте фотографии, посмотрите на примеры декоративно-прикладного искусства и возвращайтесь из Агры в Нью-Дели во второй половине дня.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля или аэропорта
Водитель и местный гид
Что не входит
Вход в достопримечательности
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Тадж-Махал закрыт по пятницам
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 37 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Mikhail
16 фев 2020
(Россия)
Все было отлично организовано!
d
deborah
3 фев 2020
(США)
Кози хан был замечательным, очень информативным и все нам объяснил. Мы заканчиваем Тадж и форт! Наш водитель подобрал нас вовремя перед нашим отелем и предоставил закуски для 31/2 часовой поездки. Мы также сделали остановку, чтобы получить кофе, который был хорошим. Мы чувствовали себя в безопасности с Ханом, так как он знал окрестности и много людей на пути. У нас закончилась яркая поездка на тук-туке, над которой я смеялся весь путь: мой муж этого не сделал! В качестве особого удовольствия он также взял нас с собой, чтобы увидеть ковры ручной вязки и скрытый ювелирный магазин! Мы закончили день в TSR на обед, который был очень вкусным! Я запомню этот день надолго … Из Сиэтла с любовью-Деб
Ricardo Victor
5 янв 2020
(Бразилия)
Фантастический опыт, водитель Шубаш подобрал нас в отеле в назначенное время и отвез нас в Агру, где нас наш гид Сафик ждал нас, он прекрасно говорит по-испански и немного понимает по-португальски, поэтому у нас не было проблем, кроме того, это было очень любезно и честно, сделал несколько снимков нас и познакомил нас с сайтами. На обратном пути Шубаш отвез нас обратно в отель. Я рекомендую это!
L
Lavinia
3 янв 2020
(Ирландия)
Тур был легко забронировать, а мой водитель Шалин дружелюбный и веселый. Путешествие было приятным, хотя было очень туманно! Видеть Тадж-Махал был удивительным, а мой гид Хан очень информативным. Он был дружелюбен и отлично фотографировал! Видеть Красный Форт тоже было очень интересно. Единственное, что мне не понравилось, - это то, что меня принесли в 3 магазина, где я чувствовал себя немного вынужденным покупать… когда меня привезли в магазины, это не упоминается в маршруте тура и, безусловно, в этом нет необходимости. Обед был вкусным, хотя ресторан снаружи выглядит ужасно.
M
Marisela
30 дек 2019
(Индия)
Оперативный подбор и быстрый автосервис в Тадж-Махал. Наш гид Мохаммед Али был невероятно хорошо осведомлен и добр, он помогал нам на каждом этапе пути.
A
Anna
12 мар 2020
(Нидерланды)
Оригинал (en)
Отличный тур! Я думал, что это групповой тур, но это был частный тур, мне повезло;) Винни - потрясающий гид и делает ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ! Я действительно рекомендую этот тур.
S
Shereen
11 мар 2020
(Египет)
Оригинал (en)
Гид Cozi Khan и водитель Chaid профессиональны, дружелюбны и восхитительны. Они сделали наш день и были очень полезны.
А
Аноним
11 мар 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хорошее обслуживание. Тур прошел очень весело. Гид в Хаб-Махале был великолепен и очень хорошо осведомлен. Посещение 3-х классических ремесленных мастерских (ковры, процессы и шарфы) не потребовалось бы.
T
TODD
9 мар 2020
(США)
Оригинал (en)
Отличный тур! Сделал весь опыт очень простым и приятным. Я бы сам не справился с этим после долгого перелета из Калифорнии. Стоило того!
D
Dorothee
8 мар 2020
(Индия)
Оригинал (de)
Водитель был хорош, Гид тоже был хорош, но завел нас в несколько магазинов, чтобы купить вещи, которые нам не нужны. Это раздражало.
M
Malin
6 мар 2020
Оригинал (sv)
Хорошая планировка и как раз вовремя. Наш гид Али хорошо позаботился о нас и дал очень хорошую информацию. Отличный день!
A
Angela
5 мар 2020
(США)
Оригинал (es)
Это волшебное место ... Это невероятное и невообразимое место ... Без сомнения, оно заслуживает того, чтобы быть в списке чудес света. Наш гид прекрасно говорил по-испански. Кроме того, я сделал самые красивые фотографии ... С гидом мы чувствовали себя на месте в безопасности. Кроме того, и водитель, и гид были достаточно любезны, чтобы предоставить нам точку доступа со своего мобильного телефона, чтобы у нас всегда был доступ в Интернет.
P
Prabhat
24 фев 2020
(США)
Оригинал (en)
И водитель Шалин, и гид были великолепны - они сделали нашу поездку очень приятной.
J
Jakob
20 фев 2020
Оригинал (en)
Фантастический день с посещением Тадж-Махала и форта Агра с очень хорошо осведомленным Кози Хан в качестве гида. Кози был очень информативен и отлично справлялся с камерой, делающей отличные снимки. Шехид, который перевез меня из Дели, был очень пунктуален в течение дня, облегчая жизнь.
Jörgen
11 фев 2020
(Швеция)
Оригинал (sv)
Cozi Khan Наш гид был действительно хорош. Он обладал большими знаниями и предоставил нам всю информацию об истории Тадж-Махала. Он тоже оказался отличным фотографом! Очень рекомендую хана.
Ещё 22 отзыва
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