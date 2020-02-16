Ваш тур на день начнется со встречи с дружелюбным водителем, который заберет вас из нужного места в Нью-Дели. Вместе с ним вы отправитесь в путь на автомобиле с кондиционером, минеральной водой, безалкогольными напитками и закусками.

Можете расслабиться и зарядиться энергией в машине, пока водитель будет везти вас по новой скоростной автомагистрали в Агру. По прибытии в Агру вас поприветствует гид с государственной лицензией и коротко расскажет о программе на день. Вы посетите Тадж-Махал в самое сказочное время суток, когда получаются удивительные снимки и открываются великолепные виды. Осмотрев Тадж-Махал, отправляйтесь на обед в рекомендованный ресторан.

После обеда вы направитесь в Агра-форт – одну из самых величественных и красивых крепостей Моголов. В форте вы сможете понять, как жили королевские семьи, и увидите специальное место, откуда король Шах Джахан любовался на Тадж-Махал. Сделайте фотографии, посмотрите на примеры декоративно-прикладного искусства и возвращайтесь из Агры в Нью-Дели во второй половине дня.