Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день

Отправляйтесь в тур на день и посетите Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж

4.9
55 отзывов
В группе
до 15 чел.
Отправляйтесь в тур на день и посетите Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж.

Путешествуйте на автомобиле с кондиционером вместе с англоговорящим водителем и гидом.

Посмотрите в реальной жизни на наиболее узнаваемые достопримечательности северной Индии.
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день
Тадж-Махал, Агра-форт и маленький Тадж: тур из Дели на день

Что вы увидите 🤩

  • Тадж-Махал
  • Агра-форт
  • Итимад-Уд-Даула
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите самые известные места Индии благодаря одной поездке
  2. Путешествуйте с комфортом на автомобиле с кондиционером и частным водителем
  3. Узнайте об истории этих особенных мест на экскурсии с гидом
Вас встретят по любому адресу в Дели, Гуруграме или Ноиде и отвещут в Агру на частном автомобиле с климат-контролем. С легкостью и комфортом посетите одно из самых известных мест Индии благодаря частному водителю и гиду.
По прибытии в Тадж-Махал гид присоединится к вам и выдаст билеты для входа в эту пресловутую достопримечательность. Исследуйте этот впечатляющий образец могольской архитектуры так долго, как пожелаете.
Отправляйтесь в Красный форт и побывайте на часовой экскурсии, после чего пообедайте в Courtyard By Marriott. Оцените свежеприготовленный обед в 5-звездочном отеле. После обеда посетите Маленький Тадж – изысканный мавзолей, построенный много веков назад.
В конце тура водитель отвезет вас обратно в Дели, где началась ваша поездка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный тур
  • Трансфер на частном автомобиле с кондиционером
  • Обед в формате шведского стола в 5-звездочном отеле (при выборе соответствующего варианта)
  • Частный местный профессиональный гид (при выборе соответствующего варианта)
  • Входные билеты для посещения памятников (если выбран такой вариант)
  • Поездка на электробусе от стоянки Тадж-Махала до дворца и обратно
  • Трансфер от/до отеля или аэропорта
  • Бутилированная минеральная вода во время переездов
  • Все налоги, сборы и плата за услуги
  • Топливный сбор
  • Налог
  • Местные налоги
  • Обслуживание и сопровождение
Что не входит
  • Чаевые (необязательно)
  • Напитки и бутилированная вода во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • При выборе трансфера в 02:30 вас ждет тур в Тадж-Махал на рассвете
  • Перевозка будет осуществляться на 4-местном седане для групп из 1 или 2 человек, 6-местном минивэне для групп из 3 или 4 человек и 10-местном минивэне для групп составом от 5 до 10 человек
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 55 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
4
3
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
3 апр 2020
(Казахстан)
Отличная поездка! Отличный водитель MR. Buphinder! Прекрасная Агра! Очень рекомендую!
A
13 янв 2020
(Великобритания)
Путешествуя самостоятельно, я немного нервничал, но после бронирования я получил сообщение от тур-менеджера, который предоставил мне информацию о моем заборе и некоторые советы по поездке. У меня тогда была частная машина в Агру с вежливым водителем. Однажды в Агре меня встретил личный гид, который показал мне достопримечательности, у него были отличные знания и информация. Очень долгий день из-за пробок на обратном пути, но совершенно стоит посмотреть красивые и захватывающие дух достопримечательности!
Abbe
12 янв 2020
(США)
У нас был замечательный день с водителем и гидом. Обслуживание было профессиональным и исключительным и стоит своих денег. Я очень рекомендую эту услугу, особенно для любых путешественниц. Мы чувствовали себя в безопасности и заботились все время, и все было выполнено безупречно! Спасибо за фантастический день.
D
6 янв 2020
(Россия)
Время в пути 3-4 часа в зависимости от того, где вы начинаете. Водитель имеет строгую политику, чтобы не ускоряться, и я мог спать во время путешествия. Автомобиль имел WiFi внутри, что очень удобно. Гид был в порядке, но ничего особенного, рассказал мне все основные вещи, но не более того. Отличный обед с открытым буфетом в JW Marriot включен в мой тур. Дорога назад была до 4 часов из-за положения о движении в Дели. Сама дорога довольно хорошая, трасса 4-х полосная в одну сторону и очень уютная.
А
3 янв 2020
(Тайвань)
Очень хороший гид и водитель! Они были очень дружелюбны и профессиональны. Это был действительно замечательный тур в Тадж-Махал, Форт Агры и малыш Тадж. Также наш обед в отеле был очень вкусным, особенно мы любили карри! Очень рекомендую этот тур для иностранные туристы.
G
2 янв 2020
(Ирландия)
несмотря на долгое путешествие, у нас был легкий день. Не срочно отправил хотя скучал ребенок Тадж, дружелюбный, услужливый водитель и руководство. руководство также очень хорошо фотографировать и рекомендовать
J
16 ноя 2019
(США)
Это было потрясающе! Водитель подобрал нас в нашем отеле и отвез в Агру. Наш гид был очень хорошо осведомлен и знал все хорошие виды спорта для картин!
G
30 ноя 2021
(Индия)
Оригинал (pt)
Лучший выбор, который мы сделали: не стоять в очередях с билетами в руках, иметь гид, который рассказывает подробности истории и уже знает стратегические моменты для фотографий, - это сенсация. Еще один важный момент - наличие у водителя удобного и безопасного автомобиля.
B
10 мар 2020
(Словения)
Оригинал (en)
Большой!!!
Y
4 мар 2020
(Украина)
Оригинал (en)
Это была потрясающая поездка с очень добрым персоналом!
A
4 мар 2020
(Италия)
Оригинал (it)
Поразительнй. Нас встретили в отеле в Дели на машине с кондиционером и отвезли в Агра, где мы встретили гида, который объяснил нам историю памятников на итальянском языке.
Humberto Jose
29 фев 2020
(Испания)
My tour was simply amazing. The driver picked me up in the airport as soon as I arrived in Delhi and was very kind and offered snacks and tips on things to do along the way. Then, upon arrival at Agra, we picked up RASHID, who was a fantastic tour guide. Not only did he explain everything about the Taj Mahal and the Agra Fort, but he knew all the perfect angles for pictures and made my trip worth it by taking pictures throughout the whole trip. I would recommend this trip to everyone!
A
26 фев 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Водитель оказался очень пунктуальным, милым услужливым парнем и отличным опытным водителем - мы были в надежных руках. Наш гид Раджеш был очень дружелюбным и знающим, а также отличным фотографом! Нас забрали в нашем отеле в Дели в 8 утра и высадили около 21:30. Определенно рекомендую.
А
26 фев 2020
(Испания)
Excellent excursion. The driver, Mr. Kulwinder, was very professional and both the driving and the car were very good. The guide, Mr. Rashid, was encyclopedic and helped with everything, even with taking the pictures. The relation with the company was also very good and they communicated with WhatsApp before the excursion several times with tips and comments. Everything went as advertised and I highly recomend this excursion.
А
21 фев 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Я даю ему 5 звезд, потому что у меня были особые требования и я мог начать работу только в 11:00 вместо обычных 3:00. Думал, что закат тоже красив, разве это не должно быть восходом солнца? Сегодня я знаю, что Тадж-Махал на закате даже красивее, чем утром (часто бывает туман). Хорошо, водитель с трудом говорил по-английски, распорядок дня мне был непонятен. Оказалось, что по пути есть зоны отдыха с туалетами, собственно экскурсия ждет гид в Агре. Это было очень хорошо с опытным и терпеливым гидом. Мне также удалось уговорить его подождать еще час, по крайней мере, чтобы увидеть начало заката. Позже на обратном пути я получил описание путешествия, в котором объясняется, как проходит день, и я должен сказать, хочу ли я чего-нибудь. Также уборная, пожалуйста, без обеда, спасибо, без ужина, спасибо, без покупок, спасибо, я хочу остаться еще на час, чтобы увидеть закат. Четкие объявления о том, что вы хотите, помогают.
Ещё 40 отзывов

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