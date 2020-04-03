Вас встретят по любому адресу в Дели, Гуруграме или Ноиде и отвещут в Агру на частном автомобиле с климат-контролем. С легкостью и комфортом посетите одно из самых известных мест Индии благодаря частному водителю и гиду.

По прибытии в Тадж-Махал гид присоединится к вам и выдаст билеты для входа в эту пресловутую достопримечательность. Исследуйте этот впечатляющий образец могольской архитектуры так долго, как пожелаете.

Отправляйтесь в Красный форт и побывайте на часовой экскурсии, после чего пообедайте в Courtyard By Marriott. Оцените свежеприготовленный обед в 5-звездочном отеле. После обеда посетите Маленький Тадж – изысканный мавзолей, построенный много веков назад.

В конце тура водитель отвезет вас обратно в Дели, где началась ваша поездка.