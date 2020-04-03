Я даю ему 5 звезд, потому что у меня были особые требования и я мог начать работу только в 11:00 вместо обычных 3:00. Думал, что закат тоже красив, разве это не должно быть восходом солнца? Сегодня я знаю, что Тадж-Махал на закате даже красивее, чем утром (часто бывает туман). Хорошо, водитель с трудом говорил по-английски, распорядок дня мне был непонятен. Оказалось, что по пути есть зоны отдыха с туалетами, собственно экскурсия ждет гид в Агре. Это было очень хорошо с опытным и терпеливым гидом. Мне также удалось уговорить его подождать еще час, по крайней мере, чтобы увидеть начало заката. Позже на обратном пути я получил описание путешествия, в котором объясняется, как проходит день, и я должен сказать, хочу ли я чего-нибудь. Также уборная, пожалуйста, без обеда, спасибо, без ужина, спасибо, без покупок, спасибо, я хочу остаться еще на час, чтобы увидеть закат. Четкие объявления о том, что вы хотите, помогают.