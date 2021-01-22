Как добраться до Патны на самолёте
В Патне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jay Prakash Narayan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Патны
- Патна PATJay Prakash Narayan International Airport
Самые дешёвые билеты в Патну из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.01.2021
|из 🇮🇳Гувахати
|2 093
|7ч (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|2 223
|1ч 40м
|25.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|2 501
|1ч 20м
|28.12.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|2 627
|1ч 10м
|19.11.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|2 684
|50м
|06.01.2021
|из 🇮🇳Ранчей
|3 084
|50м
|10.12.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|3 374
|2ч 5м
|23.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|3 925
|12ч 25м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇮🇳Ченная
|4 024
|12ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|4 036
|9ч 20м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|4 051
|2ч 15м
|05.01.2021
|из 🇮🇳Бангалора
|4 146
|2ч 45м
|13.01.2021
|из 🇮🇳Джамму
|4 322
|22ч 5м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇮🇳Джайпура
|4 460
|14ч 20м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇮🇳Бхопала
|4 493
|23ч 5м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|4 806
|22ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Виджаявады
|4 850
|13ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Силчара
|4 911
|20ч 10м (⇵1)
|20.02.2021
|из 🇮🇳Вишакхапатнама
|4 926
|4ч 5м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇮🇳Вадодары
|4 971
|16ч (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇮🇳Сурата
|5 172
|12ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇳Нагпура
|5 228
|11ч 50м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Леха
|5 310
|8ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|5 383
|26ч 20м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇮🇳Кочина
|5 403
|9ч 15м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇮🇳Мангалура
|5 833
|11ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|5 888
|29ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Райпура
|5 927
|9ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Импхала
|5 942
|5ч 5м (⇵1)
|20.03.2021
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|6 171
|8ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Пуны
|6 221
|12ч 50м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇮🇳Мадурая
|6 503
|20ч 5м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇮🇳Коямпуттура
|6 552
|5ч (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇮🇳Раджкот
|6 599
|8ч 40м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Аурангабада
|6 609
|7ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Индора
|6 679
|23ч 20м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇮🇳Джодхпура
|6 943
|4ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Горакхпура
|7 364
|7ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|7 370
|19ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Удайпура
|7 547
|5ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Гой
|7 634
|7ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Джабалпура
|7 862
|26ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|8 972
|25ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|9 361
|12ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|11 340
|19ч 30м (⇵1)
|11.02.2021
|из 🇰🇼Кувейт
|13 081
|10ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|13 416
|18ч 50м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|15 921
|9ч 45м (⇵1)
|15.08.2021
|из 🇸🇦Джидды
|19 157
|30ч 10м (⇵2)
|28.02.2021
|из 🇸🇦Даммама
|19 351
|22ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|22 339
|36ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|35 916
|34ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|40 403
|21ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|40 687
|25ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|47 714
|41ч 4м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇿🇲Лусаки
|65 772
|40ч 20м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇺🇸Бангора
|73 263
|40ч 26м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇷Нуакшот
|149 727
|26ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Патны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Патны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ахмадабад, Мумбаи, Калькутта, Дели и Ченнай
- 19.10.202022.10.2020
- 17.11.202030.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону