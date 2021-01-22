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Как добраться до Патны на самолёте

В Патне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jay Prakash Narayan International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Патны

  1. Патна PAT
    Jay Prakash Narayan International Airport

Самые дешёвые билеты в Патну из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.01.2021из 🇮🇳Гувахати2 093 (⇵1)
09.12.2020из 🇮🇳Дели2 2231ч 40м
25.11.2020из 🇮🇳Калькутты2 5011ч 20м
28.12.2020из 🇮🇳Лакхнау2 6271ч 10м
19.11.2020из 🇮🇳Варанаси2 68450м
06.01.2021из 🇮🇳Ранчей3 08450м
10.12.2020из 🇮🇳Хайдарабада3 3742ч 5м
23.10.2020из 🇮🇳Ахмадабада3 92512ч 25м (⇵1)
12.01.2021из 🇮🇳Ченная4 02412ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇮🇳Амритсара4 0369ч 20м (⇵1)
06.01.2021из 🇮🇳Мумбаи4 0512ч 15м
05.01.2021из 🇮🇳Бангалора4 1462ч 45м
13.01.2021из 🇮🇳Джамму4 32222ч 5м (⇵1)
12.02.2021из 🇮🇳Джайпура4 46014ч 20м (⇵1)
25.12.2020из 🇮🇳Бхопала4 49323ч 5м (⇵1)
02.12.2020из 🇮🇳Сринагара4 80622ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇳Виджаявады4 85013ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Силчара4 91120ч 10м (⇵1)
20.02.2021из 🇮🇳Вишакхапатнама4 9264ч 5м (⇵1)
03.12.2020из 🇮🇳Вадодары4 97116ч (⇵1)
10.01.2021из 🇮🇳Сурата5 17212ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇮🇳Нагпура5 22811ч 50м (⇵1)
30.10.2020из 🇮🇳Леха5 3108ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Чандигарха5 38326ч 20м (⇵1)
15.03.2021из 🇮🇳Кочина5 4039ч 15м (⇵1)
03.11.2020из 🇮🇳Мангалура5 83311ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇦🇪Дубая5 88829ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇳Райпура5 9279ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Импхала5 9425ч 5м (⇵1)
20.03.2021из 🇮🇳Тируччираппалли6 1718ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Пуны6 22112ч 50м (⇵1)
28.11.2020из 🇮🇳Мадурая6 50320ч 5м (⇵1)
20.12.2020из 🇮🇳Коямпуттура6 552 (⇵1)
06.01.2021из 🇮🇳Раджкот6 5998ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Аурангабада6 6097ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Индора6 67923ч 20м (⇵1)
21.11.2020из 🇮🇳Джодхпура6 9434ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇳Горакхпура7 3647ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇳Тривандрама7 37019ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇳Удайпура7 5475ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇳Гой7 6347ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Джабалпура7 86226ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇦🇪Шарджи8 97225ч 5м (⇵1)
30.10.2020из 🇶🇦Дохи9 36112ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби11 34019ч 30м (⇵1)
11.02.2021из 🇰🇼Кувейт13 08110ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇴🇲Маската13 41618ч 50м (⇵2)
06.12.2020из 🇸🇦Эр-Рияда15 9219ч 45м (⇵1)
15.08.2021из 🇸🇦Джидды19 15730ч 10м (⇵2)
28.02.2021из 🇸🇦Даммама19 35122ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇧🇭Манамы22 33936ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇪Брюсселя35 91634ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇺Маврикия40 40321ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы40 68725ч (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса47 71441ч 4м (⇵2)
23.10.2020из 🇿🇲Лусаки65 77240ч 20м (⇵2)
28.12.2020из 🇺🇸Бангора73 26340ч 26м (⇵2)
16.10.2020из 🇲🇷Нуакшот149 72726ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Патны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ахмадабад, Мумбаи, Калькутта, Дели и Ченнай

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