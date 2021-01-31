Как добраться до Порта-Блэр на самолёте
В Порте-Блэр 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Port Blair Airport» вам не избежать
Список аэропортов Порта-Блэр
- Порт-Блэр IXZPort Blair Airport
Самые дешёвые билеты в Порт-Блэр из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.01.2021
|из 🇮🇳Калькутты
|4 502
|2ч 10м
|30.03.2021
|из 🇮🇳Бангалора
|5 003
|2ч 40м
|02.02.2021
|из 🇮🇳Дели
|6 168
|5ч 5м
|30.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|6 445
|2ч 35м
|01.12.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|6 491
|6ч 50м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|6 786
|8ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇮🇳Мадурая
|6 905
|18ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|8 982
|10ч 45м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇳Нагпура
|10 586
|21ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Агарталы
|11 054
|16ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|12 774
|12ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|40 683
|58ч 40м (⇵2)
|30.03.2021
|из 🇺🇸Балтимора
|261 470
|31ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Порта-Блэр
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Порта-Блэр, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Калькутта, Ченнай и Пуна
- 14.02.202114.03.2021
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