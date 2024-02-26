Экскурсии на русском языке в Порт-Блэр (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2024 год, цены от $1197. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март
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Авторский тур
12 дней
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
Увидеть коралловые рифы, встретить рассвет на берегу океана и погулять по мангровым зарослям
Аэропорт Порт-Блэр, раннее утро
26 фев
3 ноя
30 дек
1330$1 197 за всё до 6 чел.