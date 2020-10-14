  1. Индия

Летим в Пуну

Как добраться до Пуны на самолёте

В Пуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pune Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пуны

  1. Логеджаон PNQ
    Pune Airport

Самые дешёвые билеты в Пуну из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇮🇳Гоа2 218
30.11.2020из 🇮🇳Нагпура2 5021ч 10м
27.10.2020из 🇮🇳Ахмадабада2 5253ч 15м
04.01.2021из 🇮🇳Хайдарабада2 5351ч 20м
02.02.2021из 🇮🇳Дели2 537
12.12.2020из 🇮🇳Калькутты2 9112ч 45м
27.11.2020из 🇮🇳Ченная3 3351ч 40м
16.10.2020из 🇮🇳Бангалора3 4481ч 20м
31.10.2020из 🇮🇳Бхопала3 557 (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇳Джайпура3 82710ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇳Кочина3 93512ч 35м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Лакхнау3 9796ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇳Аллахабада4 0872ч 30м
27.11.2020из 🇮🇳Варанаси4 35410ч 5м (⇵1)
28.11.2020из 🇮🇳Мадурая4 40914ч 55м (⇵1)
28.11.2020из 🇮🇳Чандигарха4 4562ч 30м
25.12.2020из 🇮🇳Райпура4 6008ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Джамму5 2136ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Тируччираппалли5 3589ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇮🇳Сринагара5 47011ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Дехрадуна5 62910ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇮🇳Амритсара5 64110ч 35м (⇵1)
04.11.2020из 🇮🇳Багдогры5 9987ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇮🇳Вишакхапатнама6 0655ч 45м (⇵1)
26.10.2020из 🇮🇳Патны6 07124ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇳Мангалура6 0977ч 10м (⇵1)
04.11.2020из 🇮🇳Тривандрама6 22916ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇳Ранчей6 59112ч 25м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Бхубанешвара6 82112ч 35м (⇵1)
24.10.2020из 🇮🇳Гувахати7 0607ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Каннура7 3167ч 50м (⇵1)
21.10.2020из 🇮🇳Агарталы7 9254ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇳Горакхпура8 323 (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇳Леха8 65311ч (⇵1)
13.02.2021из 🇧🇾Минска25 29428ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇦Киева26 07436ч 30м (⇵2)
29.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга26 28911ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇧🇩Дакки54 25750ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пуны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Мумбаи, Калькутта, Дели и Чандигарх

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону