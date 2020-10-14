Как добраться до Пуны на самолёте
В Пуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pune Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пуны
- Логеджаон PNQPune Airport
Самые дешёвые билеты в Пуну из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇮🇳Гоа
|2 218
|1ч
|30.11.2020
|из 🇮🇳Нагпура
|2 502
|1ч 10м
|27.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|2 525
|3ч 15м
|04.01.2021
|из 🇮🇳Хайдарабада
|2 535
|1ч 20м
|02.02.2021
|из 🇮🇳Дели
|2 537
|2ч
|12.12.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|2 911
|2ч 45м
|27.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|3 335
|1ч 40м
|16.10.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|3 448
|1ч 20м
|31.10.2020
|из 🇮🇳Бхопала
|3 557
|9ч (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|3 827
|10ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|3 935
|12ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|3 979
|6ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Аллахабада
|4 087
|2ч 30м
|27.11.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|4 354
|10ч 5м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇮🇳Мадурая
|4 409
|14ч 55м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|4 456
|2ч 30м
|25.12.2020
|из 🇮🇳Райпура
|4 600
|8ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Джамму
|5 213
|6ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|5 358
|9ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|5 470
|11ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Дехрадуна
|5 629
|10ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|5 641
|10ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Багдогры
|5 998
|7ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇳Вишакхапатнама
|6 065
|5ч 45м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|6 071
|24ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇳Мангалура
|6 097
|7ч 10м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|6 229
|16ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Ранчей
|6 591
|12ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|6 821
|12ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|7 060
|7ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Каннура
|7 316
|7ч 50м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇳Агарталы
|7 925
|4ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Горакхпура
|8 323
|8ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Леха
|8 653
|11ч (⇵1)
|13.02.2021
|из 🇧🇾Минска
|25 294
|28ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|26 074
|36ч 30м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|26 289
|11ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|54 257
|50ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пуны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пуны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Мумбаи, Калькутта, Дели и Чандигарх
- 24.10.202025.10.2020
- 19.10.202025.10.2020
- 01.12.202002.12.2020
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