Мы приглашаем вас отправиться в Индию, чтобы полностью обновиться и перезапустить привычные для вашего организма программы.
Вас ждёт консультация со специалистом аюверды, после которой вы ежедневно будете посещать назначенные процедуры. Кроме этого, мы будем заниматься йогой, медитировать и делать практику тратаки. Свободное время посвятим прогулкам по пляжу или любым другим приятным делам.
Описание тура
Организационные детали
Предполагается участие без детей.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Dr. Franklin Panchakarma.
*Некоторые фото отеля взяты с сайта doctor-franklin.ru
Питание. В стоимость входит 3-разовое питание.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне.
Дети. Без детей.
Виза. Для посещения Индии гражданам России необходимо оформить визу (в визовых центрах либо электронную).
Программа тура по дням
Прибытие в Тривандрум
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Вы заселитесь в номер, отдохнёте, после чего мы посетим пляж, погуляем или сразу соберёмся на ужин.
Консультация с аювердическим терапевтом, практика тратака
Сегодня мы начинаем обновляться. Вас ждёт консультация со специалистом по аюверде, который определит вашу конституцию и назначит курс очищения, подходящий именно вам.
В ресторане отеля вы попробуете блюда, способствующие гармонизации вашего состояния. Вечером встретим закат и проведём практику тратака, помогающую сосредоточиться и созерцать.
Йога, процедуры и отдых
Следующие дни тура вы проведёте в расслаблении, погружаясь в процесс обновления. Утро будем начинать с йоги. Далее вас ждут процедуры в соответствии с назначениями доктора (2-3 часа), после чего мы будем гулять по пляжу, медитировать. Желающие будут выезжать на экскурсии.
Вечером — тратака на закате.
Йога, процедуры и отдых
Утром — йога. Далее процедуры по расписанию, отдых и вечерние практики тратаки.
Йога, процедуры и отдых
Продолжаем наслаждаться утренней йогой, назначенными процедурами, пляжным релаксом и вечерними практиками тратаки.
Йога, процедуры и отдых
Неспешно просыпаемся, получаем заряд бодрости на йоге и укрепляем здоровье на процедурах. Гуляем или проводим время в медитации.
Вечер посвящаем тратаке.
Йога, процедуры и отдых
Те, кто не хочет вставать рано на йогу, смогут высыпаться. После процедур — свободное время, а вечером традиционная встреча на закатной практике тратаки.
Йога, процедуры и отдых
Попробуйте понаблюдать за изменениями, которые успели произойти за время нашего путешествия. Сегодня программа дня повторяет предыдущую.
Йога, процедуры и отдых
Предпоследний день путешествия подкрался незаметно. Его мы проведём спокойно, без суеты, наслаждаясь нашей традиционной рутиной.
Окончание тура
Пришло время прощаться. Для вас будет организован трансфер до аэропорта ко времени вылета. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Приём у доктора аюверды
- Процедуры и препараты
- Йога
- Лекция об аюверде
Что не входит в цену
- Перелёт до Индии и обратно
- Экскурсии
- Личные расходы