Намасте, Индия: ретрит на родине аюверды

Пройти курс аювердических процедур и насладиться атмосферой умиротворения
Настоящий отдых прячется в замедлении и отсутствии спешки.

Мы приглашаем вас отправиться в Индию, чтобы полностью обновиться и перезапустить привычные для вашего организма программы.

Вас ждёт консультация со специалистом аюверды, после которой вы ежедневно будете посещать назначенные процедуры. Кроме этого, мы будем заниматься йогой, медитировать и делать практику тратаки. Свободное время посвятим прогулкам по пляжу или любым другим приятным делам.
Намасте, Индия: ретрит на родине аюверды
Намасте, Индия: ретрит на родине аюверды
Намасте, Индия: ретрит на родине аюверды
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предполагается участие без детей.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Dr. Franklin Panchakarma.

*Некоторые фото отеля взяты с сайта doctor-franklin.ru

Питание. В стоимость входит 3-разовое питание.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне.

Дети. Без детей.

Виза. Для посещения Индии гражданам России необходимо оформить визу (в визовых центрах либо электронную).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тривандрум

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Вы заселитесь в номер, отдохнёте, после чего мы посетим пляж, погуляем или сразу соберёмся на ужин.

Прибытие в ТривандрумПрибытие в ТривандрумПрибытие в ТривандрумПрибытие в Тривандрум
2 день

Консультация с аювердическим терапевтом, практика тратака

Сегодня мы начинаем обновляться. Вас ждёт консультация со специалистом по аюверде, который определит вашу конституцию и назначит курс очищения, подходящий именно вам.

В ресторане отеля вы попробуете блюда, способствующие гармонизации вашего состояния. Вечером встретим закат и проведём практику тратака, помогающую сосредоточиться и созерцать.

Консультация с аювердическим терапевтом, практика тратакаКонсультация с аювердическим терапевтом, практика тратакаКонсультация с аювердическим терапевтом, практика тратакаКонсультация с аювердическим терапевтом, практика тратака
3 день

Йога, процедуры и отдых

Следующие дни тура вы проведёте в расслаблении, погружаясь в процесс обновления. Утро будем начинать с йоги. Далее вас ждут процедуры в соответствии с назначениями доктора (2-3 часа), после чего мы будем гулять по пляжу, медитировать. Желающие будут выезжать на экскурсии.

Вечером — тратака на закате.

Йога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдых
4 день

Йога, процедуры и отдых

Утром — йога. Далее процедуры по расписанию, отдых и вечерние практики тратаки.

Йога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдых
5 день

Йога, процедуры и отдых

Продолжаем наслаждаться утренней йогой, назначенными процедурами, пляжным релаксом и вечерними практиками тратаки.

Йога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдых
6 день

Йога, процедуры и отдых

Неспешно просыпаемся, получаем заряд бодрости на йоге и укрепляем здоровье на процедурах. Гуляем или проводим время в медитации.

Вечер посвящаем тратаке.

Йога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдых
7 день

Йога, процедуры и отдых

Те, кто не хочет вставать рано на йогу, смогут высыпаться. После процедур — свободное время, а вечером традиционная встреча на закатной практике тратаки.

Йога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдых
8 день

Йога, процедуры и отдых

Попробуйте понаблюдать за изменениями, которые успели произойти за время нашего путешествия. Сегодня программа дня повторяет предыдущую.

Йога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдых
9 день

Йога, процедуры и отдых

Предпоследний день путешествия подкрался незаметно. Его мы проведём спокойно, без суеты, наслаждаясь нашей традиционной рутиной.

Йога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдыхЙога, процедуры и отдых
10 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Для вас будет организован трансфер до аэропорта ко времени вылета. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Приём у доктора аюверды
  • Процедуры и препараты
  • Йога
  • Лекция об аюверде
Что не входит в цену
  • Перелёт до Индии и обратно
  • Экскурсии
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тривандрум, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тривандрум, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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