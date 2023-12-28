Начнём день в 07:00 с утренней йоги с учителем из Индии. Практика позволит обрести спокойствие, очистить разум и почувствовать гармонию. Мы будем заниматься хатха-йогой: выполнять физические упражнения, учиться правильно дышать и расслабляться.

В 09:00 позавтракаем, а затем у вас будет свободное время. Вы сможете отправиться на пляж или пройтись по магазинам, пойти на массаж или отдохнуть.

После обеда — лекции по йоге или медитации. Во время медитации вы погрузитесь вглубь себя, услышите свои настоящие намерения и чувства, наполнитесь силами.

Дальше вас ждёт необычная экскурсия на хаусботе (дом-лодка). Поплаваем на традиционной лодке-гондоле, полюбуемся буддистским храмом и прогуляемся по тропическому лесу. Посетим старинный форт и поднимемся на маяк за головокружительными видами городка, разрезающих его каналов и лесов. Будем изучать быт местных жителей, рассматривать их домики в небольших деревнях по дороге.

Экскурсия займёт 4 часа. После ужина — вечерняя йога с учителем из России.