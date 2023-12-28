Помедитировать в горах, искупаться в океане и побывать на ведической церемонии
Для этого отправимся в Индию: будем жить в роскошной вилле на берегу океана, заниматься хатха-йогой, дыхательными практиками и медитациями, уделяя время только себе, своим мыслям, чувствам и желаниям, чтобы избавиться от переживаний и забот.
А ещё отдохнём на знаменитом пляже Капил, поднимемся на маяк, погуляем по тропическому лесу, побываем в горах, полюбуемся чайными плантациями и услышим пение мантр. Проживание, 3-разовое вегетарианское питание и новогодний фуршет — включены в стоимость.
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Описание
Организационные детали
Для регистрации места на туре необходимо внесение аванса 20% от стоимости тура в рублях. Остальная часть оплачивается по прибытию на место отдыха, в евро или в долларах, либо оплачивается онлайн-покупкой с российской карты.
Виза электронная, получается 2-5 дней, отказов бывает крайне мало.
Программа тура по дням
Встреча, заселение и экскурсия по Варкале
Встретим вас в аэропорту Тривандрума и отвезём в йога-отель на берегу океана. После знакомства начнём обзорную прогулку по Варкале. Местный гид покажет, где в городке можно закупиться сувенирами и подарками, попробовать традиционные лепёшки или сладости.
Побываем в Шивагири ашрам, узнаем историю его создания и о просветлённом Шивагири.
Йога, медитации и катание на хаусботе и гандоле
Начнём день в 07:00 с утренней йоги с учителем из Индии. Практика позволит обрести спокойствие, очистить разум и почувствовать гармонию. Мы будем заниматься хатха-йогой: выполнять физические упражнения, учиться правильно дышать и расслабляться.
В 09:00 позавтракаем, а затем у вас будет свободное время. Вы сможете отправиться на пляж или пройтись по магазинам, пойти на массаж или отдохнуть.
После обеда — лекции по йоге или медитации. Во время медитации вы погрузитесь вглубь себя, услышите свои настоящие намерения и чувства, наполнитесь силами.
Дальше вас ждёт необычная экскурсия на хаусботе (дом-лодка). Поплаваем на традиционной лодке-гондоле, полюбуемся буддистским храмом и прогуляемся по тропическому лесу. Посетим старинный форт и поднимемся на маяк за головокружительными видами городка, разрезающих его каналов и лесов. Будем изучать быт местных жителей, рассматривать их домики в небольших деревнях по дороге.
Экскурсия займёт 4 часа. После ужина — вечерняя йога с учителем из России.
Продолжение программы
Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.
Встречаем 2024 год
Сегодня вечером отпразднуем Новый год и сформируем намерения на 2024. Вас ждёт праздничный фуршет!
Путешествие в горы Понмуди
Продолжаем заниматься йогой 3 раза в день. А после обеда на комфортабельных 6-местных автомобилях Toyota поедем в горы Понмуди. Погуляем по джунглям в ущелье реки, искупаемся в водопаде и отправимся в Западные Гаты за невероятными видами чайных плантаций, тишиной и единением с природой.
Дойдём до высокогорной станции Понмуди и помедитируем в среди хребтов и вершин.
Продолжение программы
Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.
Отдых на пляже Капил
Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.
На машинах, рикшах или на байках поедем на роскошный пляж Капил, протянувшийся между океаном и озёрами. Будем гулять, купаться и наслаждаться закатом. Только вы, красное солнце, волны — и никого вокруг!
Продолжение программы
Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.
Продолжение программы
Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.
Индуистский храм, ведическая церемония и пение мантр
Сегодня после йога-практик отправимся в индуистский храм вблизи Варкалы. Служитель погрузит нас в местные традиции, философию и мифологию индуизма. С нами будет переводчик, поэтому вы сможете задать вопросы про Шиву, йогу или астрологию. А ещё побываем на ведической церемонии и послушаем пение мантр.
Отъезд
После утренней практики и завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Тривандрума, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.