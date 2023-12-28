Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале

Помедитировать в горах, искупаться в океане и побывать на ведической церемонии

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Новый год отметим так, чтобы весь 2024 прошёл спокойно, расслабленно и с ощущением счастья.

Для этого отправимся в Индию: будем жить в роскошной вилле на берегу океана, заниматься хатха-йогой, дыхательными практиками и медитациями, уделяя время только себе, своим мыслям, чувствам и желаниям, чтобы избавиться от переживаний и забот.

А ещё отдохнём на знаменитом пляже Капил, поднимемся на маяк, погуляем по тропическому лесу, побываем в горах, полюбуемся чайными плантациями и услышим пение мантр. Проживание, 3-разовое вегетарианское питание и новогодний фуршет — включены в стоимость.
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Новый год на берегу океана с йога-практиками, медитациями и экскурсиями по Керале
Ближайшие даты:
28
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для регистрации места на туре необходимо внесение аванса 20% от стоимости тура в рублях. Остальная часть оплачивается по прибытию на место отдыха, в евро или в долларах, либо оплачивается онлайн-покупкой с российской карты.

Виза электронная, получается 2-5 дней, отказов бывает крайне мало.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и экскурсия по Варкале

Встретим вас в аэропорту Тривандрума и отвезём в йога-отель на берегу океана. После знакомства начнём обзорную прогулку по Варкале. Местный гид покажет, где в городке можно закупиться сувенирами и подарками, попробовать традиционные лепёшки или сладости.

Побываем в Шивагири ашрам, узнаем историю его создания и о просветлённом Шивагири.

Встреча, заселение и экскурсия по ВаркалеВстреча, заселение и экскурсия по ВаркалеВстреча, заселение и экскурсия по ВаркалеВстреча, заселение и экскурсия по ВаркалеВстреча, заселение и экскурсия по ВаркалеВстреча, заселение и экскурсия по Варкале
2 день

Йога, медитации и катание на хаусботе и гандоле

Начнём день в 07:00 с утренней йоги с учителем из Индии. Практика позволит обрести спокойствие, очистить разум и почувствовать гармонию. Мы будем заниматься хатха-йогой: выполнять физические упражнения, учиться правильно дышать и расслабляться.

В 09:00 позавтракаем, а затем у вас будет свободное время. Вы сможете отправиться на пляж или пройтись по магазинам, пойти на массаж или отдохнуть.

После обеда — лекции по йоге или медитации. Во время медитации вы погрузитесь вглубь себя, услышите свои настоящие намерения и чувства, наполнитесь силами.

Дальше вас ждёт необычная экскурсия на хаусботе (дом-лодка). Поплаваем на традиционной лодке-гондоле, полюбуемся буддистским храмом и прогуляемся по тропическому лесу. Посетим старинный форт и поднимемся на маяк за головокружительными видами городка, разрезающих его каналов и лесов. Будем изучать быт местных жителей, рассматривать их домики в небольших деревнях по дороге.

Экскурсия займёт 4 часа. После ужина — вечерняя йога с учителем из России.

Йога, медитации и катание на хаусботе и гандолеЙога, медитации и катание на хаусботе и гандолеЙога, медитации и катание на хаусботе и гандолеЙога, медитации и катание на хаусботе и гандолеЙога, медитации и катание на хаусботе и гандоле
3 день

Продолжение программы

Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
4 день

Встречаем 2024 год

Сегодня вечером отпразднуем Новый год и сформируем намерения на 2024. Вас ждёт праздничный фуршет!

Встречаем 2024 годВстречаем 2024 годВстречаем 2024 год
5 день

Путешествие в горы Понмуди

Продолжаем заниматься йогой 3 раза в день. А после обеда на комфортабельных 6-местных автомобилях Toyota поедем в горы Понмуди. Погуляем по джунглям в ущелье реки, искупаемся в водопаде и отправимся в Западные Гаты за невероятными видами чайных плантаций, тишиной и единением с природой.

Дойдём до высокогорной станции Понмуди и помедитируем в среди хребтов и вершин.

Путешествие в горы ПонмудиПутешествие в горы ПонмудиПутешествие в горы ПонмудиПутешествие в горы Понмуди
6 день

Продолжение программы

Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
7 день

Отдых на пляже Капил

Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.

На машинах, рикшах или на байках поедем на роскошный пляж Капил, протянувшийся между океаном и озёрами. Будем гулять, купаться и наслаждаться закатом. Только вы, красное солнце, волны — и никого вокруг!

Отдых на пляже КапилОтдых на пляже КапилОтдых на пляже КапилОтдых на пляже Капил
8 день

Продолжение программы

Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.

9 день

Продолжение программы

Продолжаем заниматься йогой утром и вечером. Днём у вас будет свободное время для посещения пляжа, выезда в город и массажа.

10 день

Индуистский храм, ведическая церемония и пение мантр

Сегодня после йога-практик отправимся в индуистский храм вблизи Варкалы. Служитель погрузит нас в местные традиции, философию и мифологию индуизма. С нами будет переводчик, поэтому вы сможете задать вопросы про Шиву, йогу или астрологию. А ещё побываем на ведической церемонии и послушаем пение мантр.

Индуистский храм, ведическая церемония и пение мантрИндуистский храм, ведическая церемония и пение мантрИндуистский храм, ведическая церемония и пение мантрИндуистский храм, ведическая церемония и пение мантр
11 день

Отъезд

После утренней практики и завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Тривандрума, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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