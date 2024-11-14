В атмосфере покоя и релакса: пляжный отдых в Керале с погружением в местную культуру
Индивидуальный тур в Варкале

Отправиться в тропическое сафари, увидеть церемонию зажжения тысяч огней и поплавать в океане

Мы составили программу так, чтобы вы успели отдохнуть душой и телом и наполнились впечатлениями.

Будем соблюдать идеальный баланс отдыха и активностей: у вас будет время понежиться на пляже в тени кокосовых пальм, позагорать и самостоятельно погулять по рыбацким деревушкам.

А ещё мы проедемся по всему штату, побываем в Варкале, Аллеппи, Перияре и Тируванантапурам, увидим тропические леса, высокие скалы, бескрайние рисовые плантации и полосы песчаных пляжей, поплаваем по каналам на лодке, покатаемся на слонах, полюбуемся роскошными храмами и понаблюдаем за жизнью местных.
В атмосфере покоя и релакса: пляжный отдых в Керале с погружением в местную культуру
В атмосфере покоя и релакса: пляжный отдых в Керале с погружением в местную культуру
В атмосфере покоя и релакса: пляжный отдых в Керале с погружением в местную культуру
Ближайшие даты:
14
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 230
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Варкалу

Встретим вас в аэропорту Тируванантапурама и отвезём в Варкалу. После заселения в отель у вас будет время, чтобы полежать на пляже, искупать и отдохнуть. Вечером поужинаем в ресторане национальной керальской кухни.

Встреча и переезд в ВаркалуВстреча и переезд в ВаркалуВстреча и переезд в Варкалу
2 день

Священный пляж Папанасам и храм Джанардана Свами

Позавтракаем с живописным видом на океан, а затем поедем на священный пляж Папанасам. Сюда стекаются паломники со всей страны, чтобы поучаствовать в религиозных церемониях и попросить отпустить свои грехи.

А рядом с ним есть другой пляж, где уже можно искупаться в водах Лаккадивского моря, как называют эту часть Индийского океана. Вдоволь отдохнём, нежась под тёплым солнцем и слушая шум волн, а вечером побываем на богослужении в храме Джанардана Свами. Во время ритуала вокруг святыни зажигают множество огней — зрелище завораживающее.

Священный пляж Папанасам и храм Джанардана СвамиСвященный пляж Папанасам и храм Джанардана СвамиСвященный пляж Папанасам и храм Джанардана Свами
3 день

Ашрам Шивагири Мутт и прогулка на лодке

После завтрака отправимся в ашрам Шивагири Мутт. Место с удивительной энергетикой: повсюду здесь чисто и ухоженно, по тропинкам вдоль цветов и деревьев гуляют паломники в ярких одеждах, все улыбаются и дарят друг другу положительные эмоции.

Продолжим напитываться спокойствием на берегу реки в тени кокосовых пальм. На обед вы попробуете керальские тали — блюдо из риса, овощей и специй. Затем на моторной лодке прогуляемся по реке, любуясь открывающимися видами.

Выйдем на берег острова и прогуляемся к древнему индуистскому храму. Всё здесь располагает к медитации и единению с собой и природой. Только пение птиц, шёпот листьев — и никакого шума.

К вечеру вернёмся в Варкалу. Поужинаем в ресторане с шикарным видом на океан и проводим закатное солнце.

4 день

Прогулка по побережью, закат на пляже Папанасам

Позавтракаем и прогуляемся по побережью, любуясь небольшими рыбацкими деревушками и наблюдая за жизнью местных. Если позволит погода, на лодке выйдем прямо в открытый океан!

Днём советуем насладиться аюрведическим массажем. Мы находимся на родине аюрведы, системы альтернативной медицины, обходящейся без лекарств.

А вечером можно разместиться на пляже и проводить красное солнце за горизонт. Здесь, на пляже Папанасам, проводят пуджи и царит особая атмосфера.

Прогулка по побережью, закат на пляже ПапанасамПрогулка по побережью, закат на пляже ПапанасамПрогулка по побережью, закат на пляже Папанасам
5 день

Переезд в Аллеппи

Сегодня отправимся в Аллеппи — городок со множеством каналов, рек и озёр. А ещё здесь можно прокатиться на хаусботе — доме на воде. По прибытии мы заселимся в отель, полежим на пляже, а вечером, по желанию, прогуляемся по реке на лодке.

Переезд в АллеппиПереезд в АллеппиПереезд в Аллеппи
6 день

Катание на лодке по рекам, озёрам и каналам

Позавтракаем и на моторикше домчим до пристани, где нас уже ждёт традиционная керальская лодка или гондола (всё зависит от размера нашей группы). Будем плыть по огромной водной системе, куда включены и озёра, и реки, и каналы. Пейзажи вокруг ждут невероятные: множество кокосовых и банановых пальм, бескрайние рисовые плантации, цветущие деревья и утопающие в этой зелени маленькие домики.

Пообедаем в традиционном ресторане керальской кухни, а вечером вернёмся в гостевой дом. Желающие смогут пойти купаться на пляж.

Катание на лодке по рекам, озёрам и каналамКатание на лодке по рекам, озёрам и каналамКатание на лодке по рекам, озёрам и каналам
7 день

Свободный день

Сегодня никаких экскурсий и переездов. Вы сможете провести весь день на пляже, закупиться подарками и сувенирами, насладиться массажем.

8 день

Переезд в заповедник Перияр

После завтрака разместимся в автомобиле и поедем в заповедник Перияр в горах Западные Гхаты, славящийся своими густыми тропическими лесами.

В 16:00 на лодке прогуляемся по огромному искусственному озеру и успеем увидеть невероятные закат солнца, вернёмся на берег уже в темноте. Ночевать будем в туристической деревушке Кумили, где можно купить ароматные специи.

Переезд в заповедник ПериярПереезд в заповедник ПериярПереезд в заповедник Перияр
9 день

Сафари по заповеднику Перияр

Проснёмся рано, перекусим и вместе с проводником отправимся на сафари по заповеднику Перияр в 07:30. Здесь обитают слоны, тигры, леопарды, зубры и макаки. Если повезёт, увидим этих животных в естественной среде обитания.

На ужин попробуем южно-индийскую кухню и выпьем по чашке чая масала.

Сафари по заповеднику ПериярСафари по заповеднику ПериярСафари по заповеднику Перияр
10 день

Тируванантапурам и храм Падманабхасвам

После завтрака отправимся в столицу Кералы — Тируванантапурам. Расстояние — 186 км. Сегодня вы побываете на территории храма Падманабхасвами. Его крыша целиком покрыта золотом, а внутри были обнаружены драгоценности, принесённые в дар богу Вишну, которые оцениваются в 22 миллиарда долларов!

Попасть внутрь храма у нас не получится (вход разрешён лишь индусам), но мы прогуляемся вокруг и заглянем на сувенирный рынок со сладостями, благовониями и пряностями.

Ночевать будем в уютном городке Ковалам.

Тируванантапурам и храм ПадманабхасвамТируванантапурам и храм ПадманабхасвамТируванантапурам и храм Падманабхасвам
11 день

Подъём на маяк Ковалам и пляжный отдых

День начнём с посещения маяка. Заберёмся на его смотровую площадку и полюбуемся побережьем со множеством бухт, пляжей и маленьких деревушек.

А затем у вас будет время, чтобы полежать на пляже (их тут несколько и все они в шаговой доступности), позагорать и искупаться в тёплой воде. По желанию можете прогуляться в рыбацкую деревушку или мы все вместе (за доплату) отправимся в природный заказник Нейяр, где обитают дикие животные.

Вечером устроим прощальный ужин в ресторане на берегу. Будем делиться впечатлениями, вспоминать самые яркие моменты и рассматривать фотографии.

Подъём на маяк Ковалам и пляжный отдыхПодъём на маяк Ковалам и пляжный отдыхПодъём на маяк Ковалам и пляжный отдых
12 день

Отъезд

После завтрака вы сможете вновь отправиться на пляж и докупить сувениры. Затем отвезём вас в аэропорт Тируванантапурама к вашим рейсам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тируванантапурама, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Тируванантапурама, отвезём к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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