Мы составили программу так, чтобы вы успели отдохнуть душой и телом и наполнились впечатлениями.Будем соблюдать идеальный баланс отдыха и активностей: у вас будет время понежиться на пляже в тени кокосовых

пальм, позагорать и самостоятельно погулять по рыбацким деревушкам. А ещё мы проедемся по всему штату, побываем в Варкале, Аллеппи, Перияре и Тируванантапурам, увидим тропические леса, высокие скалы, бескрайние рисовые плантации и полосы песчаных пляжей, поплаваем по каналам на лодке, покатаемся на слонах, полюбуемся роскошными храмами и понаблюдаем за жизнью местных.

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Описание тура

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.