Просто расслабиться и позволить себе невероятный уикэнд с нетронутой природой и мудрыми черепашками
Представьте себе: белый песок, пальмы на берегу океана, играет лёгкая музыка, рядом выныривают черепахи, чтобы глотнуть воздуха, и вы в полном релаксе и гармонии! Мы приглашаем отправиться с нами в сказку — на острова Гили. Здесь нет суеты и транспорта, только велосипеды и повозки. Это любимые края морских черепах, а также ценителей красочных пейзажей и приятных закатов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Острова Гили — идеальное место для релакса. Здесь отовсюду раздаётся лёгкая музыка, часто в стиле регги. Вдоль берега можно найти уютные беседки, лежаки и качели. Местные жители и гости в гармонии и расслаблении наслаждаются умиротворяющей природой, чистой лазурной водой и бомбическими видами на море и остров Ломбок.
День 1
- Мы встречаемся в 09:00 в порту Padang bay на Бали (при необходимости организуем трансфер из аэропорта или отеля) и отправляемся на фастботе (скоростной лодке) в яркое приключение на Гили.
- По прибытии на остров вы идёте завтракать и заселяетесь в отель 4*.
- После завтрака отдыхаете, загораете, купаетесь на красивых пляжах острова, плаваете с маской и ластами в поисках черепах.
- Провожаете солнце под диджейские сеты на пенной вечеринке в Mad Monkey. Проводите вечер у костра под барабанные джемы.
День 2
- Не самым ранним утром мы отправляемся в морское приключение со снорклингом на соседний остров Гили — Мено.
- Вы любуетесь под водой знаменитыми статуями под названием «Гнездо» и плаваете с черепахами.
- Вечером встречаете закат в аутентичном стильном заведении.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены билеты до Гили и обратно, ночь в отеле, трансфер между островами, снаряжение для снорклинга
- Дополнительно оплачиваются завтраки (от $5) и обеды (от $10), трансфер до порта (при необходимости)
- По окончании поездки мы возвращаемся обратно в порт Padang bay
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Padang bay
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию, так богатую флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие местный язык – bahasa. Англоговорящие гиды – это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное – показать удивительный мир Индонезии. Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. Мы понимаем, что для каждого нашего участника поездка на Бали, острова Гили, остров Нуса-Пенида, остров Комодо — это путешествие, от которого человек ожидает получить удовольствие и ещё долго вспоминать с теплотой. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фаст ботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучше цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!
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