Эльдар — ваша команда гидов на Бали

Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию, так богатую флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие местный язык – bahasa. Англоговорящие гиды – это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное – показать удивительный мир Индонезии. Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. Мы понимаем, что для каждого нашего участника поездка на Бали, острова Гили, остров Нуса-Пенида, остров Комодо — это путешествие, от которого человек ожидает получить удовольствие и ещё долго вспоминать с теплотой. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фаст ботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучше цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!

Задать вопрос