АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
12-часовая индивидуальная экскурсия ⛳ с опытным гидом по княжеству Карангасем.

За день вы увидите два из шести главных храмов острова: «Летучих мышей» и Бесаких.

Прогуляетесь 👣 по водным дворцам Тигра Гангга и Таман Уджунг, искупаетесь на пляже с белым песком и кораллами.

Вас ждёт встреча с архитектурой древних цивилизаций и панорамные виды на вулкан и океан.

Гид сопроводит вас на автомобиле 🚘 с кондиционером и предоставит минеральную воду.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $110 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
Маршрут: храм Гоа Лавах - водный дворец Тигра Гангга - White Sand Beach - водный дворец Таман Уджунг.
Восточная часть острова Бали, княжество Карангасем – одно из самых интересных мест острова. Здесь расположен храм летучих мышей Гоа Лавах. Там живут тысячи фруктовых летучих мышей, а если верить легенде, то и дракон Басуки.
Впечатляет своим величеством водный дворец Тирта Гангга, который создал в 1946 году местный король Анак Агунг Англурах Кетут. Его название переводится как святая вода и священная река в Индии. Здесь блестят на солнце ☀️ и рассыпаются на миллионы частиц разные фонтаны и купальни.
Этот же король построил дворец Таман Уддунг. История 📖 говорит, что король лично принимал участие в строительстве и вместе с простыми рабочими возводил стены будущего чуда архитектуры. И даже сам проектировал, как будет выглядеть храм
Побывав в White Sand Beach, вы сможете сполна отдаться власти горячего солнца – позагорать, искупаться и попробовать свежую рыбу 🐟. Пляжные кафе, которые в большом количестве расположены на пляже, всегда полны посетителей.
Нельзя быть на Востоке и не заглянуть в известный местный храм Бесаких. Это комплекс, который состоит из 22 отдельных храмов. Легенда утверждает, что он был сооружен еще в 11 веке усилиями балийских королей всех династий. У каждой из них обязательно был собственный храм. То что на острове 🏝️ так много богатых и величественных храмов, говорит о том, что короли острова не жалели денег на их сооружение.
Еще один религиозный объект – храм среди облаков Лемпуянг. Его второе название – лестница в небеса и это действительно земной храм с небесным воссоединением. Он как бы касается облаков и помогает посетителям воссоединиться с небом, забыв о земных тревогах.
Что входит
  • русскоговорящий гид
  • водитель
  • авто с кондиционером
  • все входные билеты по маршруту
  • парковки
  • пожертвования
  • минеральная вода.
Что не входит
  • По желанию: храм Бесаких - 10$/человека храм Лемпуянг - 10$/человека.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
АриКетут
АриКетут
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