АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

Маршрут: храм Гоа Лавах - водный дворец Тигра Гангга - White Sand Beach - водный дворец Таман Уджунг.

Восточная часть острова Бали, княжество Карангасем – одно из самых интересных мест острова. Здесь расположен храм летучих мышей Гоа Лавах. Там живут тысячи фруктовых летучих мышей, а если верить легенде, то и дракон Басуки.

Впечатляет своим величеством водный дворец Тирта Гангга, который создал в 1946 году местный король Анак Агунг Англурах Кетут. Его название переводится как святая вода и священная река в Индии. Здесь блестят на солнце ☀️ и рассыпаются на миллионы частиц разные фонтаны и купальни.

Этот же король построил дворец Таман Уддунг. История 📖 говорит, что король лично принимал участие в строительстве и вместе с простыми рабочими возводил стены будущего чуда архитектуры. И даже сам проектировал, как будет выглядеть храм

Побывав в White Sand Beach, вы сможете сполна отдаться власти горячего солнца – позагорать, искупаться и попробовать свежую рыбу 🐟. Пляжные кафе, которые в большом количестве расположены на пляже, всегда полны посетителей.

Нельзя быть на Востоке и не заглянуть в известный местный храм Бесаких. Это комплекс, который состоит из 22 отдельных храмов. Легенда утверждает, что он был сооружен еще в 11 веке усилиями балийских королей всех династий. У каждой из них обязательно был собственный храм. То что на острове 🏝️ так много богатых и величественных храмов, говорит о том, что короли острова не жалели денег на их сооружение.

Еще один религиозный объект – храм среди облаков Лемпуянг. Его второе название – лестница в небеса и это действительно земной храм с небесным воссоединением. Он как бы касается облаков и помогает посетителям воссоединиться с небом, забыв о земных тревогах.