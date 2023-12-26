После завтрака отправимся к водопаду. Представьте древнейшую скалу, поросшую зеленью, сквозь которую струятся потоки воды. Здесь кажется, будто находишься в секретном месте, а яркости ощущениям добавит купание в бассейне водопада.

Затем поедем любоваться рисовыми террасами. Со смотровой площадки насладимся видом выверенных линий и всеми оттенками зелёного, залитыми солнцем. Прогуляемся по лёгкому маршруту, чтобы увидеть красоту террас с разных ракурсов.