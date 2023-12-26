Взойти на вулканы Бромо и Иджен, искупаться в океане и водопаде и полюбоваться рисовыми террасами
Вы отдохнёте на шикарных пляжах, познакомитесь с местными и приобщитесь к их культуре, слушая магическую музыку под запах благовоний. Мы посетим рисовые террасы в Убуде, прогуляемся по диким джунглям и заглянем во впечатляющие храмы.
А апогеем нашего путешествия станут восхождения на активные вулканы, чьи дымящие кальдеры и марсианские пейзажи ещё долго будут вам сниться. Это будет эффектный и запоминающийся Новый год!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 13 лет.
Для въезда в Индонезию необходимо иметь сертификат о полной вакцинации (принимаются любые вакцины).
Граждане России, Беларуси и Украины могут получить визу по прибытии. Стоимость визы 35$. Для этого потребуется сертификат о полной вакцинации. Индонезия признаёт все возможные вакцины, в том числе Спутник-V и Спутник-Лайт. Последняя доза вакцины должна быть поставлена не позднее 14 дней до прилёта в страну. Загранпаспорт должен быть действителен не менее полугода.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение в Убуде, отдых, знакомство за ужином
По прилёте вас встретит водитель и отвезёт Убуд — духовный центр Бали. Вы разместитесь в гостинице и отдохнёте. Вечером соберёмся за ужином, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие.
Отдых на пляжах, поездка к вулкану
Сегодня будем исследовать восточные пляжи острова. Бали известен буйным океаном с большими волнами, но на востоке есть места с более спокойной водой. Вы сможете поплавать, позагорать и насладиться потрясающими видами. Во второй половине дня мы отправимся в деревушку у подножия вулкана, чтобы рассмотреть эту грандиозную природную достопримечательность поближе.
Водопад и рисовые террасы
После завтрака отправимся к водопаду. Представьте древнейшую скалу, поросшую зеленью, сквозь которую струятся потоки воды. Здесь кажется, будто находишься в секретном месте, а яркости ощущениям добавит купание в бассейне водопада.
Затем поедем любоваться рисовыми террасами. Со смотровой площадки насладимся видом выверенных линий и всеми оттенками зелёного, залитыми солнцем. Прогуляемся по лёгкому маршруту, чтобы увидеть красоту террас с разных ракурсов.
Храм Бесаких, танцевальное представление во дворце Убуда
Сегодня мы побываем в главном храме острова — Бесаких. Это целый комплекс, состоящий из множества религиозных сооружений и окружённый чарующими пейзажами с рисовыми полями, горами и речушками. Храму более 1000 лет, его здесь называют матерью всех храмов, а для балийцев это место особенное. Рассмотрим постройки и необычные скульптуры, охраняющие от злых духов, и поразимся количеству деталей внутри и снаружи.
Вечером посетим дворец Убуда. Вас ждёт красочное представление с национальными танцами, в которых через костюмы и движения передаются сюжеты местных легенд, а сопровождается это игрой местного оркестра — гамелана. Такие непривычные звуки, скорее всего, вы услышите первый раз в жизни.
Нуса-Пенида: западное побережье
Утром разместимся в скоростной лодке и отправимся на соседний с Бали остров — Нуса-Пенида (время в пути — около 1 часа). По прибытии позавтракаем в кафешке на берегу океана и пойдём изучать западную часть острова.
Океан здесь потрясающий и невероятный: его ярко-голубые воды, образуя метровые волны, разлетаются миллионами капель, ударяясь о скалы, а затем белоснежной пеной возвращаются назад. Виды тут просто завораживают!
Восточные пляжи Нуса-Пениды и встреча Нового года
Этот день будет наполнен не только захватывающими видами. Мы также поплаваем и отдохнём на одном из самых красивых пляжей восточной части острова. Целый день, до заката, будем любоваться океаном, гулять по пляжам и наслаждаться пейзажами. А вечером дружной и весёлой компанией встретим 2024 год.
Пещерный храм Гоа Гири Путри, отдых в пляжном клубе, возвращение на Бали
Проснуться 1 января в живописном месте вблизи океана — бесценно. Позавтракав, отправимся в удивительный храм Гоа Гири Путри, который находится внутри белой известняковой пещеры на северо-восточном побережье острова. Здесь можно будет загадать желания, которые обязательно сбудутся!
Затем проведём время в красивом пляжном клубе, где можно поплавать в бассейне и полюбоваться океаном. После сядем в лодку и вернёмся на Бали.
Переезд на остров Ява, ночное восхождение на вулкан Иджен
Утром выезжаем в порт Гилиманук (в пути — около 5 часов). Затем 40 минут будем плыть на пароме до соседнего острова Ява, где пейзажи похожи на инопланетные. По прибытии доедем до деревушки у вулкана Иджен в 43 километрах от порта.
Отдохнув после дороги, уже ночью, мы начнём восхождение на действующий вулкан. Это будет физически не просто, но виды станут лучшей наградой за все труды. Кратер Иджена знаменит магическим мерцанием голубых огней, а также крупнейшим месторождением серы. А когда взойдёт солнце, сможем полюбоваться нереальными цветами сернистого озера Кавах в сердце вулкана и клубами серного дыма, выходящими из кратера.
Переезд в город Проболтнго, восхождение на вулкан Бромо
После восхождения спустимся обратно в деревню и сможем поспать несколько часов до выезда из отеля. Затем отправимся ко второму вулкану — Бромо (в пути — около 6 часов). Приедем уже к вечеру и разместимся в городе Проболинго в часе езды от вулкана, на который отправимся так же ночью, в 2-3 часа.
По приезде сначала совершим получасовой подъём на смотровую площадку на горе Пананджакан, где на краю кальдеры Тенгер полюбуемся волшебной игрой света и тени восходящего над вулканом солнца. Затем сядем на джипы и доедем до подножия вулкана, заберёмся наверх, преодолев 240 ступеней, и погуляем вдоль его кратера. Вас ждут неземные пейзажи и яркие эмоции!
Переезд в аэропорт, перелёт в Денпасар
Около 09:00 закончим осмотр вулканов и вернёмся в Проболинго. Собрав вещи, на комфортабельной машине отправимся в аэропорт города Сурабая (в пути — около 3 часов). Совершим короткий часовой перелёт обратно на Бали, в Денпасар. А от аэропорта доедем до побережья.
День отдыха и SPA
Сегодня у вас будет возможность выспаться и набраться сил после восхождений. В этот день вас также ждёт расслабление в SPA-комплексе. В свободное время можно пройтись по магазинам и отдохнуть на пляже. А вечером соберёмся за заключительным ужином и поделимся друг с другом впечатлениями.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Денпасар, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.