8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Трансфер в рафт-клуб и инструктаж

Утром мы заберем вас из отеля и отвезем к месту начала сплава по реке. Инструктор выдаст вам необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем, весло. И на английском языке расскажет о несложных правилах рафтинга, приемах эффективной гребли и технике безопасности.

Сплав по реке Телага

Рафтинг займет 2-2,5 часа — будьте готовы к неожиданным и крутым поворотам! На всем пути вас будет окружать зелень джунглей и простор рисовых полей. Во время сплава вы ненадолго остановитесь, чтобы отдохнуть и насладиться красотой водопада. После завершения маршрута вы пообедаете в местном заведении (шведский стол, напитки чай/кофе/вода). Затем мы доставим вас обратно в отель или виллу. В зависимости от ситуации на дорогах и расположения вашего места проживания вы вернётесь примерно в 15:00-16:00.