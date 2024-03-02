Посетить водный храм, продегустировать кофе на плантации и отдохнуть на лучших пляжах
Вас ждёт костюмированное представление и погружение в местную культуру, святилища, озеро в горах и уникальные природные и архитектурные объекты.
Вы понаблюдаете за зверьком, участвующим в производстве самого дорогого кофе в мире, сможете совершить омовение, увидеть кормление пираний и посетить сафари-парк. Авиабилеты из Москвы и обратно включены.
мар
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 904
Описание
Организационные детали
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными.
Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. По прилету перед паспортным контролем необходимо оформить туристическую визу (около 35 евро).
Программа тура по дням
Вылет
Летим на Бали с пересадкой в Стамбуле. Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. Вылет из Москвы в 13:45 (если тур со 2-го марта) или в 20:10 (если тур с 6-го марта). В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.
Добро пожаловать на Бали
Ночная пересадка в Стамбуле. Вылет на Бали в 01:50. Приземление в 19:15.
Вас встретят в аэропорту и отвезут в отель.
День в вашем распоряжении
Вас ждёт жаркий отпуск на райском острове в Малайском архипелаге! Температура здесь практически всегда около 30 градусов выше нуля. Бали покрыт живописными террасами рисовых полей, лесами и цветами. Вы будете жить недалеко от океана и сможете купаться, отдыхать на пляже и заниматься водными видами спорта каждый день.
В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.
Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.
День в вашем распоряжении
Местные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантации
К этому дню вы уже успеете акклиматизироваться, хорошо отдохнуть, выспаться, загореть и будете готовы к новым впечатлениям. Пора познакомиться с экстремальным, познавательным, спокойным и безмятежным Бали!
На групповой экскурсии вы посетите деревню мастеров Убуд, где узнаете о традициях, обычаях и культуре народа. Далее отправитесь к исцеляющему источнику в водный храм Тирта Эмпул. Огромное количество зелени создаёт прохладу и тень — будет комфортно даже в жару. Комплекс оснащён тремя бассейнами, где можно совершить омовение. Рядом находится сувенирный рынок с приятными ценами. Следующая локация — усыпальница королевской династии, высеченная в скале. Желающие смогут пообедать с видом на вулкан Батур (за доплату).
Во второй половине дня вы посетите кофейные плантации, где увидите сад с экзотическими растениями и фруктами и бесплатно продегустируете различные сорта чая и кофе. Понаблюдаете за зверьком, участвующим в производстве самого дорогого кофе в мире.
Вечером вернётесь в отель.
День в вашем распоряжении
Священные места Бали: храмы, святилища и озеро в горах
Сегодня вы посетите королевский индуистский храм Таман Аюн, название которого переводится как «садовые качели», и увидите изящные пагоды и мостики, башни разных уровней и скульптуры. Прогуляетесь по живописной ухоженной территории и понаблюдаете, как реализовывается в архитектуре и ландшафте балийская концепция двойственности.
Далее продолжите путь в горы к святилищу Улун Дану на берег озера Бератан. Водоём служит наиболее крупным источником пресной воды, из которого местные жители орошают рисовые поля.
Последняя локация на сегодня — храм Танах Лот, построенный на скале у океана. Создаётся впечатление, что святилище находится прямо на воде. На Бали считают, что море является обителью демонов и злых духов, поэтому для защиты строились подобные храмы.
Вечером вы вернётесь в отель.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Желающие за дополнительную плату смогут отправиться на групповую экскурсию по знаковым местам острова — к водному дворцу Тирта Ганга, в храм-святилище и пещеру летучих мышей Гоа Лавах, на пляж с чёрным песком и на один из самых труднодоступных и фотогеничных пляжей на Бали.
Минимальное количество человек для проведения дополнительной экскурсии — 15.
День в вашем распоряжении
«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом
После завтрака вы отправитесь к подножию горы Агунг, где располагается одна из главных святынь острова — «матерь храмов» Пура Бесаких. Комплекс включает несколько десятков построек и поражает своими масштабами. Вы подниметесь по украшенной демонами-охранниками лестнице центрального храма Пура Пенетеран Агунг. Когда-то в нескольких метрах от святыни прошли потоки лавы, вообще не задев постройки, что укрепило веру местных жителей в храм.
Затем вы посетите одну из самых чистых деревень на планете — Пенглипуран. Ещё глубже погрузитесь в традиции и быт. Заедете в музейный комплекс «Керта Госа» посмотреть на здание правосудия, скульптуры, артефакты и элементы индуистской культуры.
Вечером вернётесь в отель.
Костюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляж
Сегодня вы посетите один из наиболее интересных культурных парков всей Юго-Восточной Азии, где посмотрите на костюмированное представление. «GWK» поразит вас не только захватывающим зрелищем, но и одной из самых высоких религиозных статуй мира.
Далее для вас откроются двери храма Улувату. Он возвышается над Индийским океаном и располагается у обрыва. Потрясающие виды обеспечены! Вы познакомитесь и с обитателями святилища — макаками.
Во второй половине дня будет возможность отдохнуть на шикарном пляже Пандава, искупаться, сделать эффектные фотографии с видом на скалы.
Вечером вы вернётесь в отель.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Желающие за дополнительную плату посетят морской и сафари парки. Место соединило в себе классическое африканское сафари и балийскую культуру. Здесь обитает более 60 видов экзотических животных! В том числе редкие и исчезающие виды. Все животные располагаются в просторных вольерах, где условия приближены к диким. По территории можно перемещаться только на специальном транспорте под контролем сотрудников. Морской парк впечатлит вас аттракционами, огромным аквариумом, где живут белая акула и пираньи.
День в вашем распоряжении
День в вашем распоряжении и перелёт
После завтрака освобождаем номера. До вылета желающие успеют прогуляться по острову. Ближе к вечеру будет организован трансфер в аэропорт.
Авиаперелёт Денпасар (Бали) — Стамбул (DPS-IST, 21:25-05:40).
Прилёт в Москву
Авиаперелёт Стамбул — Москва (IST-VKO, 08:25-12:15). Тур с 2-го марта.
Авиаперелёт Стамбул — Москва (IST-VKO, 08:30-12:20). Тур с 6-го марта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, аэропорт, перелёт на Бали с пересадкой в Стамбуле авиалиниями «Turkish Airlines», вылет в 20:10 или в 13:45 (необходимо быть в аэропорту минимум за 2 часа)Завершение: Москва, аэропорт Внуково, прилёт в 12:15 или в 12:20 (рейс с пересадкой в Стамбуле)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.