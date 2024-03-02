В объятиях Индийского океана: перезагрузка на Бали с включённым перелётом
Индивидуальный тур на Бали

Посетить водный храм, продегустировать кофе на плантации и отдохнуть на лучших пляжах

Тур гармонично сочетает пляжный отдых и экскурсии к главным достопримечательностям райского острова. Главная цель — перезагрузка. Чтобы вы не заскучали, мы наполнили программу посещением кофейной плантации, храмов и парков.

Вас ждёт костюмированное представление и погружение в местную культуру, святилища, озеро в горах и уникальные природные и архитектурные объекты.

Вы понаблюдаете за зверьком, участвующим в производстве самого дорогого кофе в мире, сможете совершить омовение, увидеть кормление пираний и посетить сафари-парк. Авиабилеты из Москвы и обратно включены.
В объятиях Индийского океана: перезагрузка на Бали с включённым перелётом
В объятиях Индийского океана: перезагрузка на Бали с включённым перелётом
В объятиях Индийского океана: перезагрузка на Бали с включённым перелётом
Ближайшие даты:
2
мар
6
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 904
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными.

Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. По прилету перед паспортным контролем необходимо оформить туристическую визу (около 35 евро).

Программа тура по дням

1 день

Вылет

Летим на Бали с пересадкой в Стамбуле. Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. Вылет из Москвы в 13:45 (если тур со 2-го марта) или в 20:10 (если тур с 6-го марта). В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.

2 день

Добро пожаловать на Бали

Ночная пересадка в Стамбуле. Вылет на Бали в 01:50. Приземление в 19:15.

Вас встретят в аэропорту и отвезут в отель.

Добро пожаловать на БалиДобро пожаловать на Бали
3 день

День в вашем распоряжении

Вас ждёт жаркий отпуск на райском острове в Малайском архипелаге! Температура здесь практически всегда около 30 градусов выше нуля. Бали покрыт живописными террасами рисовых полей, лесами и цветами. Вы будете жить недалеко от океана и сможете купаться, отдыхать на пляже и заниматься водными видами спорта каждый день.

В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
4 день

День в вашем распоряжении

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Местные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантации

К этому дню вы уже успеете акклиматизироваться, хорошо отдохнуть, выспаться, загореть и будете готовы к новым впечатлениям. Пора познакомиться с экстремальным, познавательным, спокойным и безмятежным Бали!

На групповой экскурсии вы посетите деревню мастеров Убуд, где узнаете о традициях, обычаях и культуре народа. Далее отправитесь к исцеляющему источнику в водный храм Тирта Эмпул. Огромное количество зелени создаёт прохладу и тень — будет комфортно даже в жару. Комплекс оснащён тремя бассейнами, где можно совершить омовение. Рядом находится сувенирный рынок с приятными ценами. Следующая локация — усыпальница королевской династии, высеченная в скале. Желающие смогут пообедать с видом на вулкан Батур (за доплату).

Во второй половине дня вы посетите кофейные плантации, где увидите сад с экзотическими растениями и фруктами и бесплатно продегустируете различные сорта чая и кофе. Понаблюдаете за зверьком, участвующим в производстве самого дорогого кофе в мире.

Вечером вернётесь в отель.

Местные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантацииМестные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантацииМестные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантацииМестные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантацииМестные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантации
6 день

День в вашем распоряжении

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
7 день

Священные места Бали: храмы, святилища и озеро в горах

Сегодня вы посетите королевский индуистский храм Таман Аюн, название которого переводится как «садовые качели», и увидите изящные пагоды и мостики, башни разных уровней и скульптуры. Прогуляетесь по живописной ухоженной территории и понаблюдаете, как реализовывается в архитектуре и ландшафте балийская концепция двойственности.

Далее продолжите путь в горы к святилищу Улун Дану на берег озера Бератан. Водоём служит наиболее крупным источником пресной воды, из которого местные жители орошают рисовые поля.

Последняя локация на сегодня — храм Танах Лот, построенный на скале у океана. Создаётся впечатление, что святилище находится прямо на воде. На Бали считают, что море является обителью демонов и злых духов, поэтому для защиты строились подобные храмы.

Вечером вы вернётесь в отель.

Священные места Бали: храмы, святилища и озеро в горахСвященные места Бали: храмы, святилища и озеро в горахСвященные места Бали: храмы, святилища и озеро в горахСвященные места Бали: храмы, святилища и озеро в горах
8 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Желающие за дополнительную плату смогут отправиться на групповую экскурсию по знаковым местам острова — к водному дворцу Тирта Ганга, в храм-святилище и пещеру летучих мышей Гоа Лавах, на пляж с чёрным песком и на один из самых труднодоступных и фотогеничных пляжей на Бали.

Минимальное количество человек для проведения дополнительной экскурсии — 15.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
9 день

День в вашем распоряжении

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
10 день

«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом

После завтрака вы отправитесь к подножию горы Агунг, где располагается одна из главных святынь острова — «матерь храмов» Пура Бесаких. Комплекс включает несколько десятков построек и поражает своими масштабами. Вы подниметесь по украшенной демонами-охранниками лестнице центрального храма Пура Пенетеран Агунг. Когда-то в нескольких метрах от святыни прошли потоки лавы, вообще не задев постройки, что укрепило веру местных жителей в храм.

Затем вы посетите одну из самых чистых деревень на планете — Пенглипуран. Ещё глубже погрузитесь в традиции и быт. Заедете в музейный комплекс «Керта Госа» посмотреть на здание правосудия, скульптуры, артефакты и элементы индуистской культуры.

Вечером вернётесь в отель.

«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом
11 день

Костюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляж

Сегодня вы посетите один из наиболее интересных культурных парков всей Юго-Восточной Азии, где посмотрите на костюмированное представление. «GWK» поразит вас не только захватывающим зрелищем, но и одной из самых высоких религиозных статуй мира.

Далее для вас откроются двери храма Улувату. Он возвышается над Индийским океаном и располагается у обрыва. Потрясающие виды обеспечены! Вы познакомитесь и с обитателями святилища — макаками.

Во второй половине дня будет возможность отдохнуть на шикарном пляже Пандава, искупаться, сделать эффектные фотографии с видом на скалы.

Вечером вы вернётесь в отель.

Костюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляжКостюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляжКостюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляжКостюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляж
12 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Желающие за дополнительную плату посетят морской и сафари парки. Место соединило в себе классическое африканское сафари и балийскую культуру. Здесь обитает более 60 видов экзотических животных! В том числе редкие и исчезающие виды. Все животные располагаются в просторных вольерах, где условия приближены к диким. По территории можно перемещаться только на специальном транспорте под контролем сотрудников. Морской парк впечатлит вас аттракционами, огромным аквариумом, где живут белая акула и пираньи.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
13 день

День в вашем распоряжении

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
14 день

День в вашем распоряжении и перелёт

После завтрака освобождаем номера. До вылета желающие успеют прогуляться по острову. Ближе к вечеру будет организован трансфер в аэропорт.

Авиаперелёт Денпасар (Бали) — Стамбул (DPS-IST, 21:25-05:40).

День в вашем распоряжении и перелётДень в вашем распоряжении и перелёт
15 день

Прилёт в Москву

Авиаперелёт Стамбул — Москва (IST-VKO, 08:25-12:15). Тур с 2-го марта.

Авиаперелёт Стамбул — Москва (IST-VKO, 08:30-12:20). Тур с 6-го марта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт, перелёт на Бали с пересадкой в Стамбуле авиалиниями «Turkish Airlines», вылет в 20:10 или в 13:45 (необходимо быть в аэропорту минимум за 2 часа)
Завершение: Москва, аэропорт Внуково, прилёт в 12:15 или в 12:20 (рейс с пересадкой в Стамбуле)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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