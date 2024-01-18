В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
Индивидуальный тур на Бали

Пройти ритуал Мелукат, научиться готовить балийское блюдо и обрести гармонию

Отправляемся на Бали не только за роскошными пляжами, сказочными закатами, идеальным загаром и шумом волн.

Предлагаем программу интереснее: будем ежедневно заниматься йогой, обучимся базовым техникам дыхания, связкам прана-вьяям и практикам инь-йоги, а ещё помедитируем, чтобы обрести внутренний комфорт и избавиться от стресса.

Вас ждёт кулинарный мастер-класс, экскурсия к водопадам и участие в магическом ритуале очищения с целителем. И всё это с проживанием в бунгало с захватывающим видом на горы и бескрайние рисовые поля!
В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
В поисках спокойствия, релакса и наслаждения: йога-тур на Бали
Ближайшие даты:
18
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Как добраться до Бали?
Из Москвы, СПБ рейсы со стыковками в Дубае, Дохе, Стамбуле и Шанхае. Цены на билеты от 80 000 руб. в обе стороны.
Из Дубай прямые рейсы, стоимость от 1000 EUR, рейсы с комфортными пересадками от 500 EUR
Из городов Европы также возможны рейсы через Дубай, Стамбул, Доху.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и свободное время

Встретим вас в аэропорту Денпасар и отвезём в отель. Дорога займёт около 3 часов. Затем у вас будет время на отдых, а в 18:00 проведём мягкую расслабляющую практику в зале для йоги с живописным видом.

Прибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное время
2 день

Кулинарный мастер-класс

Начнём день в 07:30 с утренней практики, познакомимся с основными асанами и зарядимся энергией. В 09:00 позавтракаем, а затем вы сможете погулять, отдохнуть у бассейна, насладиться SPA-процедурами.

В 17:00 вас ждёт кулинарный мастер-класс: вы приготовите ужин из местных деликатесов, познакомитесь с многообразием специй и увезёте с собой традиционный рецепт, который передаётся здесь из поколения в поколение.

3 день

Техники дыхания, связки прана-вьяям и пляж Ловина Бич

Во время утренней йоги вы обучитесь базовым техникам дыхания и научитесь выполнять связки прана-вьяям. После завтрака — пляжный отдых. Необычный пляж Ловина Бич находится всего в 30 минутах езды от нашего отеля. Он покрыт чёрным вулканическим песком, здесь нет высоких волн, поэтому вода чистая и прозрачная. В окрестностях есть кафе и рестораны.

К вечеру вернёмся обратно, поужинаем и пофотографируемся на закате.

Техники дыхания, связки прана-вьяям и пляж Ловина БичТехники дыхания, связки прана-вьяям и пляж Ловина БичТехники дыхания, связки прана-вьяям и пляж Ловина Бич
4 день

Традиционный ритуал Мелукат

Во время сегодняшней утренней практики будем раскрывать грудной отдел, чтобы избавиться от стресса и почувствовать лёгкость в теле. Затем вкусно позавтракаем и пройдём традиционный ритуал Мелукат — обряд для очищения тела и разума и избавления от негативных влияний с помощью воды. Для этого отправимся в местную деревушку. Прогуляемся по селению и заглянем к целителю.

Традиционный ритуал МелукатТрадиционный ритуал МелукатТрадиционный ритуал Мелукат
5 день

Техники прана-вьяям, инь-йога и свободное время

С утра закрепим техники прана-вьяям, освоим новые и попробуем практику инь-йоги, она способствует восстановлению и ведёт ко внутренней гармонии, оказывает благоприятное действие на суставы, успокаивает ум.

После завтрака — свободное время. Вы можете провести его, отдыхая и расслабляясь, или, по желанию и за доплату, отправиться на экскурсию (стоимость — 35 $). Мы побываем на традиционном рынке в Серирите, познакомимся с жизнью местных и заедем на горячие лечебные источники. На обратном пути посетим буддийский храм, чтобы сбалансировать чувства и найти ощутить спокойствие.

Техники прана-вьяям, инь-йога и свободное времяТехники прана-вьяям, инь-йога и свободное времяТехники прана-вьяям, инь-йога и свободное время
6 день

Путешествие по водопадам

Утро начнём бодро, практика вас ждёт активная: разомнёмся и сделаем асаны по протоколу Табата — будем выполнять их с интервалом в 10 секунд для отдыха. Для начинающих предложим варианты адаптации упражнений.

Затем отправимся к водопадам. За один день увидим все 7 водных громад Северного Бали! Начнём с Баньюмала, потом поедем на водопады Секумпул, Баю Вана и Амерта, увидим Хидден-Вэлли и завораживающий тройной водопад Мундук.

Путешествие по водопадамПутешествие по водопадамПутешествие по водопадамПутешествие по водопадам
7 день

Практика, медитация и свободный день

Уже по традиции начнём день с йоги. Соединим все практики, которые успели изучить и освоить, а завершим занятие медитацией, чтобы обрести внутренний комфорт и насладиться умиротворением.

После завтрака — свободное время. Можно пофотографироваться, прогуляться по окрестным деревням, полежать на пляже или отдохнуть у бассейна.

Практика, медитация и свободный деньПрактика, медитация и свободный деньПрактика, медитация и свободный день
8 день

Отъезд

Проведём финальную практику, позавтракаем и поедем в аэропорт. Трансфер организуем ко времени вылета большинства участников. Вы можете заказать индивидуальный трансфер (стоимость — 50 $ за машину до 4 человек).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасар, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Денпасар, организуем трансфер ко времени вылета большинства участников. Вы можете заказать индивидуальный трансфер (стоимость - 50 $ за машину до 4 человек)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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