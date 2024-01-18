Начнём день в 07:30 с утренней практики, познакомимся с основными асанами и зарядимся энергией. В 09:00 позавтракаем, а затем вы сможете погулять, отдохнуть у бассейна, насладиться SPA-процедурами.

В 17:00 вас ждёт кулинарный мастер-класс: вы приготовите ужин из местных деликатесов, познакомитесь с многообразием специй и увезёте с собой традиционный рецепт, который передаётся здесь из поколения в поколение.