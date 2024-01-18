Пройти ритуал Мелукат, научиться готовить балийское блюдо и обрести гармонию
Предлагаем программу интереснее: будем ежедневно заниматься йогой, обучимся базовым техникам дыхания, связкам прана-вьяям и практикам инь-йоги, а ещё помедитируем, чтобы обрести внутренний комфорт и избавиться от стресса.
Вас ждёт кулинарный мастер-класс, экскурсия к водопадам и участие в магическом ритуале очищения с целителем. И всё это с проживанием в бунгало с захватывающим видом на горы и бескрайние рисовые поля!
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 300
Описание
Организационные детали
Как добраться до Бали?
Из Москвы, СПБ рейсы со стыковками в Дубае, Дохе, Стамбуле и Шанхае. Цены на билеты от 80 000 руб. в обе стороны.
Из Дубай прямые рейсы, стоимость от 1000 EUR, рейсы с комфортными пересадками от 500 EUR
Из городов Европы также возможны рейсы через Дубай, Стамбул, Доху.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и свободное время
Встретим вас в аэропорту Денпасар и отвезём в отель. Дорога займёт около 3 часов. Затем у вас будет время на отдых, а в 18:00 проведём мягкую расслабляющую практику в зале для йоги с живописным видом.
Кулинарный мастер-класс
Начнём день в 07:30 с утренней практики, познакомимся с основными асанами и зарядимся энергией. В 09:00 позавтракаем, а затем вы сможете погулять, отдохнуть у бассейна, насладиться SPA-процедурами.
В 17:00 вас ждёт кулинарный мастер-класс: вы приготовите ужин из местных деликатесов, познакомитесь с многообразием специй и увезёте с собой традиционный рецепт, который передаётся здесь из поколения в поколение.
Техники дыхания, связки прана-вьяям и пляж Ловина Бич
Во время утренней йоги вы обучитесь базовым техникам дыхания и научитесь выполнять связки прана-вьяям. После завтрака — пляжный отдых. Необычный пляж Ловина Бич находится всего в 30 минутах езды от нашего отеля. Он покрыт чёрным вулканическим песком, здесь нет высоких волн, поэтому вода чистая и прозрачная. В окрестностях есть кафе и рестораны.
К вечеру вернёмся обратно, поужинаем и пофотографируемся на закате.
Традиционный ритуал Мелукат
Во время сегодняшней утренней практики будем раскрывать грудной отдел, чтобы избавиться от стресса и почувствовать лёгкость в теле. Затем вкусно позавтракаем и пройдём традиционный ритуал Мелукат — обряд для очищения тела и разума и избавления от негативных влияний с помощью воды. Для этого отправимся в местную деревушку. Прогуляемся по селению и заглянем к целителю.
Техники прана-вьяям, инь-йога и свободное время
С утра закрепим техники прана-вьяям, освоим новые и попробуем практику инь-йоги, она способствует восстановлению и ведёт ко внутренней гармонии, оказывает благоприятное действие на суставы, успокаивает ум.
После завтрака — свободное время. Вы можете провести его, отдыхая и расслабляясь, или, по желанию и за доплату, отправиться на экскурсию (стоимость — 35 $). Мы побываем на традиционном рынке в Серирите, познакомимся с жизнью местных и заедем на горячие лечебные источники. На обратном пути посетим буддийский храм, чтобы сбалансировать чувства и найти ощутить спокойствие.
Путешествие по водопадам
Утро начнём бодро, практика вас ждёт активная: разомнёмся и сделаем асаны по протоколу Табата — будем выполнять их с интервалом в 10 секунд для отдыха. Для начинающих предложим варианты адаптации упражнений.
Затем отправимся к водопадам. За один день увидим все 7 водных громад Северного Бали! Начнём с Баньюмала, потом поедем на водопады Секумпул, Баю Вана и Амерта, увидим Хидден-Вэлли и завораживающий тройной водопад Мундук.
Практика, медитация и свободный день
Уже по традиции начнём день с йоги. Соединим все практики, которые успели изучить и освоить, а завершим занятие медитацией, чтобы обрести внутренний комфорт и насладиться умиротворением.
После завтрака — свободное время. Можно пофотографироваться, прогуляться по окрестным деревням, полежать на пляже или отдохнуть у бассейна.
Отъезд
Проведём финальную практику, позавтракаем и поедем в аэропорт. Трансфер организуем ко времени вылета большинства участников. Вы можете заказать индивидуальный трансфер (стоимость — 50 $ за машину до 4 человек).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Денпасар, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Денпасар, организуем трансфер ко времени вылета большинства участников. Вы можете заказать индивидуальный трансфер (стоимость - 50 $ за машину до 4 человек)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.