Ольга Б. проводит ещё 5 экскурсий

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волшебные пляжи Нуса Пениды

Ольга Б.
Ольга Б. – Гид из Бали
волшебные пляжи Нуса Пениды
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волшебные пляжи Нуса Пениды
волшебные пляжи Нуса Пениды

Посетите соседний остров 🏝️ Нуса Пенида. Любуйтесь и отдыхайте на волшебных пустынных пляжах острова. Поездка туда наполнена яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Этот остров приблизительно в 6 раз меньше Бали, однако здесь живёт всего 30 тысяч человек. Природа острова почти первозданна, а красота береговой линии, сформированной Индийским океаном, поражает воображение. Инфраструктура острова не очень развита, и кто-то может заметить, что Нуса Пенида похожа на фотографии 📸, сделанные на Бали 20-30 лет назад. За 1 день вы посетите следующие очень красивые 🤩 и живописные места, также поплаваете в открытом океане с огромными скатами-мантами:

  • Crystal Bay (Кристальная бухта) очень красивый пляж 🏖️ с белоснежным песком и чистейшей прозрачной водой.
  • Broken Bay "Pasih Uug" Эта бухта выглядит как гигантский бассейн, море 🌊 окружено высокими неприступными скалами и словно спрятано от любопытных глаз.
  • Angel’s Billabong: Суровые безмолвные скалы, изумрудные морские воды, открывающие вид на коралловые рифы!
  • Karang Dawa View Point: вы откроете для себя потрясающий вид на величественный океан. Внизу, скрытый под высокими скалами и холмами полуострова, прячется пляж Kelingking Beach, настоящий райский уголок.
Что входит
  • трансфер отель-катер-отель на Бали, автомобиль с водителем и русской гидом на Нуса Пенида, снорклинг на манта-поинт, маски и ласты, все входные билеты по маршруту.
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля
волшебные пляжи Нуса Пениды
волшебные пляжи Нуса Пениды
волшебные пляжи Нуса Пениды
волшебные пляжи Нуса Пениды
волшебные пляжи Нуса Пениды

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Б.
Ольга Б.
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