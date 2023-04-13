Проснуться над облаками и встретить рассвет на высоте 3142 метра
Давай заберёмся на самую высокую точку Бали на ближайших выходных? Будем идти с лёгкими рюкзаками, смотреть на звёзды с вулкана, душевно общаться у жаркого костра.
Проснёмся над облаками в палатках и почувствуем себя героями на вершине священной горы, встречая рассвет.
Проснёмся над облаками в палатках и почувствуем себя героями на вершине священной горы, встречая рассвет.
Ближайшие даты:
6
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
После оплаты мы добавим вас в общий чат, где вы увидите больше подробностей, подружитесь с группой, сможете задать все вопросы и обменяться с другими участниками силой и пользой.
Тур проводится при наборе группы от 4 человек.
Участие с детьми от 12 лет.
Рекомендуем взять с собой: разношенную треккинговую обувь, рюкзак для личных вещей, спортивные штаны, сменную майку и носки, тёплую кофту и куртку, дождевик, средства личной гигиены, power bank, бутылку с водой, хорошее настроение и любимые угощения для группы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 5:00, из Убуда в 5:40Завершение: Остров Бали, Убуд в 17:45, Чангу в 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов на Бали
Я эксперт по Индонезии, прожил там 3 года, глубоко и пристально исследовал остров Бали и окружающие острова. Обожаю делиться своими любимыми маршрутами и собирать большие веселые компании для незабываемого опыта на природе. Я вырос в семье ученых и закончил МГУ, рисую, пишу стихи и играю на гитаре. Люблю людей, кофе и пирожные. По утрам делаю зарядку, по выходным выезжаю на природу. Совершил 56 восхождений на вулканы Индонезии и побывал на всех крупных островах от Явы до Борнео и Флореса
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