Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане

Проснуться над облаками и встретить рассвет на высоте 3142 метра

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Давай заберёмся на самую высокую точку Бали на ближайших выходных? Будем идти с лёгкими рюкзаками, смотреть на звёзды с вулкана, душевно общаться у жаркого костра.

Проснёмся над облаками в палатках и почувствуем себя героями на вершине священной горы, встречая рассвет.
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Восхождение на Агунг на Бали с кемпингом на вулкане
Ближайшие даты:
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После оплаты мы добавим вас в общий чат, где вы увидите больше подробностей, подружитесь с группой, сможете задать все вопросы и обменяться с другими участниками силой и пользой.

Тур проводится при наборе группы от 4 человек.

Участие с детьми от 12 лет.

Рекомендуем взять с собой: разношенную треккинговую обувь, рюкзак для личных вещей, спортивные штаны, сменную майку и носки, тёплую кофту и куртку, дождевик, средства личной гигиены, power bank, бутылку с водой, хорошее настроение и любимые угощения для группы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 5:00, из Убуда в 5:40
Завершение: Остров Бали, Убуд в 17:45, Чангу в 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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