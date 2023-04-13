Давай заберёмся на самую высокую точку Бали на ближайших выходных? Будем идти с лёгкими рюкзаками, смотреть на звёзды с вулкана, душевно общаться у жаркого костра. Проснёмся над облаками в палатках и почувствуем себя героями на вершине священной горы, встречая рассвет.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После оплаты мы добавим вас в общий чат, где вы увидите больше подробностей, подружитесь с группой, сможете задать все вопросы и обменяться с другими участниками силой и пользой.

Тур проводится при наборе группы от 4 человек.

Участие с детьми от 12 лет.

Рекомендуем взять с собой: разношенную треккинговую обувь, рюкзак для личных вещей, спортивные штаны, сменную майку и носки, тёплую кофту и куртку, дождевик, средства личной гигиены, power bank, бутылку с водой, хорошее настроение и любимые угощения для группы.