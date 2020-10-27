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Летим в Баликпапан

Как добраться до Баликпапана на самолёте

В Баликпапане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Aji Muhamad Sulaiman Airport» вам не избежать

Список аэропортов Баликпапана

  1. Сепинган BPN
    Sultan Aji Muhamad Sulaiman Airport

Самые дешёвые билеты в Баликпапан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇮🇩Макасара1 9631ч 10м
10.11.2020из 🇮🇩Танжунгредеба2 275
14.10.2020из 🇮🇩Сурабой2 4071ч 30м
13.10.2020из 🇮🇩Палу2 68255м
23.10.2020из 🇮🇩Джакарты2 7792ч 5м
11.11.2020из 🇮🇩Бандунга3 1902ч 5м
20.10.2020из 🇮🇩Семаранга4 353 (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇩Баньюванг5 5916ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇩Лабуана Баджо7 19718ч 10м (⇵1)
27.12.2020из 🇮🇩Палембанга8 74619ч (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Москвы32 69038ч 45м (⇵2)
10.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга35 87135ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇷Стамбула42 16620ч 35м (⇵2)
16.12.2020из 🇮🇳Мумбаи46 06230ч 30м (⇵2)
28.10.2020из 🇵🇱Варшавы46 56744ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇦Киева46 93040ч 5м (⇵2)
31.10.2020из 🇫🇮Хельсинки47 86223ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Баликпапана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Пеканбару

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Баликпапана