Как добраться до Баликпапана на самолёте
В Баликпапане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Aji Muhamad Sulaiman Airport» вам не избежать
Список аэропортов Баликпапана
- Сепинган BPNSultan Aji Muhamad Sulaiman Airport
Самые дешёвые билеты в Баликпапан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|1 963
|1ч 10м
|10.11.2020
|из 🇮🇩Танжунгредеба
|2 275
|1ч
|14.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|2 407
|1ч 30м
|13.10.2020
|из 🇮🇩Палу
|2 682
|55м
|23.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 779
|2ч 5м
|11.11.2020
|из 🇮🇩Бандунга
|3 190
|2ч 5м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|4 353
|6ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Баньюванг
|5 591
|6ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Лабуана Баджо
|7 197
|18ч 10м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇮🇩Палембанга
|8 746
|19ч (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|32 690
|38ч 45м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|35 871
|35ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|42 166
|20ч 35м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|46 062
|30ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|46 567
|44ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|46 930
|40ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|47 862
|23ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Баликпапана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Баликпапана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Пеканбару
- 26.11.202009.12.2020
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