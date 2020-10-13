Как добраться до Банды-Ачеха на самолёте
В Банде-Ачехе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Iskandar Muda International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Банды-Ачеха
- Бланг-Бинтанг BTJSultan Iskandar Muda International Airport
Самые дешёвые билеты в Банду-Ачех из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|5 332
|4ч
|27.10.2020
|из 🇮🇩Бандара-Лампунга
|6 295
|24ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|7 011
|20ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|8 373
|23ч 45м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇮🇳Варанаси
|15 117
|18ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Банды-Ачеха
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Банды-Ачеха, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джакарта
- 17.10.202021.10.2020
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