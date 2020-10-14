Как добраться до Бандара-Лампунга на самолёте
В Бандаре-Лампунге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Radin Inten II Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бандара-Лампунга
- Бранти TKGRadin Inten II Airport
Самые дешёвые билеты в Бандар-Лампунг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|972
|50м
|03.11.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|3 331
|5ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇩Бенкулу
|3 375
|4ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Понтианака
|5 924
|24ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇩Манадо
|7 116
|8ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|9 987
|23ч (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|61 839
|54ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бандара-Лампунга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бандара-Лампунга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джакарта
- 31.10.202031.10.2020
- 13.10.202021.10.2020
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