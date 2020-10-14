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Летим в Бандар-Лампунг

Как добраться до Бандара-Лампунга на самолёте

В Бандаре-Лампунге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Radin Inten II Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бандара-Лампунга

  1. Бранти TKG
    Radin Inten II Airport

Самые дешёвые билеты в Бандар-Лампунг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇮🇩Джакарты97250м
03.11.2020из 🇮🇩Сурабой3 3315ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇩Бенкулу3 3754ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇩Понтианака5 92424ч (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇩Манадо7 1168ч 50м (⇵2)
03.11.2020из 🇸🇬Сингапура9 98723ч (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Москвы61 83954ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бандара-Лампунга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джакарта

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