Как добраться до Бандунга на самолёте
В Бандунге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Husein Sastranegara Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бандунга
- Хусейн Састранегара BDOHusein Sastranegara Airport
Самые дешёвые билеты в Бандунг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|2 897
|1ч 40м
|14.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|3 145
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇮🇩Пеканбару
|3 192
|1ч 55м
|26.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|3 878
|2ч 20м
|16.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|4 357
|18ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Палембанга
|5 120
|1ч 45м
|02.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|6 029
|2ч 15м
|22.04.2021
|из 🇲🇾Куантана
|10 824
|9ч 5м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|50 107
|45ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бандунга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бандунга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Куала-Лумпур
- 17.11.202021.11.2020
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