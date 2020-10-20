  1. Индонезия

Летим в Банджармасин

Как добраться до Банджармасина на самолёте

В Банджармасине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Syamsudin Noor International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Банджармасина

  1. Сьямсудин-Нур BDJ
    Syamsudin Noor International Airport

Самые дешёвые билеты в Банджармасин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇮🇩Сурабой1 8861ч 10м
20.10.2020из 🇮🇩Семаранга2 5211ч 10м
25.10.2020из 🇮🇩Бали3 5163ч 30м (⇵1)
10.01.2021из 🇮🇩Макасара4 4061ч 5м
20.10.2020из 🇮🇩Суракарты5 20621ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇩Джокьякарты6 5256ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура11 3976ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Москвы77 19555ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Банджармасина