Как добраться до Банджармасина на самолёте
В Банджармасине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Syamsudin Noor International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Банджармасина
- Сьямсудин-Нур BDJSyamsudin Noor International Airport
Самые дешёвые билеты в Банджармасин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|1 886
|1ч 10м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|2 521
|1ч 10м
|25.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|3 516
|3ч 30м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇮🇩Макасара
|4 406
|1ч 5м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Суракарты
|5 206
|21ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|6 525
|6ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|11 397
|6ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|77 195
|55ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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