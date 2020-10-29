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Летим в Батам

Как добраться до Батама на самолёте

В Батаме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hang Nadim International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Батама

  1. Ханг-Надим BTH
    Hang Nadim International Airport

Самые дешёвые билеты в Батам из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.10.2020из 🇮🇩Медана2 3971ч 20м
14.10.2020из 🇮🇩Джакарты2 6721ч 45м
14.10.2020из 🇮🇩Джамби2 697
11.11.2020из 🇮🇩Панкалпинанга2 879
20.10.2020из 🇮🇩Сурабой3 4542ч 10м
20.10.2020из 🇮🇩Семаранга4 0346ч 45м (⇵1)
11.02.2021из 🇮🇩Суракарты5 71323ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇩Танджунгпинанга6 0004ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇩Джокьякарты7 9738ч 30м (⇵1)
15.11.2020из 🇹🇭Бангкока12 44023ч 5м (⇵2)
17.01.2021из 🇷🇺Москвы31 18039ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга34 40044ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Батама, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Медан

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Батама