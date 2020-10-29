Как добраться до Батама на самолёте
В Батаме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hang Nadim International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Батама
- Ханг-Надим BTHHang Nadim International Airport
Самые дешёвые билеты в Батам из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|2 397
|1ч 20м
|14.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 672
|1ч 45м
|14.10.2020
|из 🇮🇩Джамби
|2 697
|1ч
|11.11.2020
|из 🇮🇩Панкалпинанга
|2 879
|1ч
|20.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|3 454
|2ч 10м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|4 034
|6ч 45м (⇵1)
|11.02.2021
|из 🇮🇩Суракарты
|5 713
|23ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Танджунгпинанга
|6 000
|4ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|7 973
|8ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|12 440
|23ч 5м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|31 180
|39ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|34 400
|44ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Батама
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Батама, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Медан
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