Как добраться до Бенкулу на самолёте

В Бенкулу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fatmawati Soekarno Airport» вам не избежать

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Паданджкемилинг BKS Fatmawati Soekarno Airport

Самые дешёвые билеты в Бенкулу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇮🇩 Джакарты 2 059 1ч 10м из 🇮🇩 Танджунгпандана 4 252 4ч 45м (⇵1) из 🇮🇩 Панкалпинанга 4 255 5ч 40м (⇵1) из 🇮🇩 Бали 5 879 14ч 45м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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