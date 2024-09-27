10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Великий север Бали
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в 08:00.
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$115 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Бали
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в 08:00.
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$115 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Восхождение на вулкан Иджен
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
27 сен в 09:00
$115 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в аутентичный Убуд
Присоединяйтесь к экскурсии в Убуд, сердце культуры Бали. Посетите Храм Батуан, Лес обезьян, рисовые и кофейные плантации, вулкан Батур и водопад Улу Петану
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в 08:00.
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$90 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Погрузитесь в удивительный мир природной красоты на этой экскурсии! Вас ждут три великолепных водопада, кофейная плантация и живописные рисовые террасы
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в 08:00.
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$100 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Таинственный восток Бали
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Бали, посетите священные храмы и водные дворцы, завершив день на живописном пляже Вирджин
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в 08:00.
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$115 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
На рассвете к дельфинам
Увлекательный тур из Денпасара: наблюдение за дельфинами, горячие источники Банджар, водопад Баньюмала и храм Улундану. Незабываемые приключения ждут вас
Расписание: Выезд из отеля в 03:00 (утро).
27 сен в 03:00
28 сен в 03:00
$180 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
Джип-тур на вулкан Батур
Отправьтесь в захватывающее джип-путешествие к вулкану Батур из Денпасара. Восхождение на вершину, поездка по застывшей лаве и горячие источники ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в час ночи (01:00).
28 сен в 01:00
29 сен в 01:00
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Денпасару в категории «На весь день»
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