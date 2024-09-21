10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в аутентичный Убуд
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в 08:00.
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$90 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в 08:00.
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$100 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таинственный восток Бали
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в 08:00.
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$115 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расписание: Выезд из отеля в 03:00 (утро).
21 сен в 03:00
22 сен в 03:00
$180 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Джип-тур на вулкан
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля в час ночи (01:00).
21 сен в 01:00
22 сен в 01:00
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Денпасару в категории «Индивидуальные»
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