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Летим в Джакарту

Как добраться до Джакарты на самолёте

В Джакарте 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Джакарты

  1. Сукарно-Хатта CGK
    Soekarno-Hatta International Airport
  2. Халим Кузума HLP
    Halim Perdanakusuma Airport

Самые дешёвые билеты в Джакарту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇮🇩Бандара-Лампунга1 23350м
02.11.2020из 🇮🇩Танджунгпандана1 483
27.10.2020из 🇮🇩Панкалпинанга1 5691ч 10м
16.11.2020из 🇮🇩Бандунга1 58130м
16.10.2020из 🇮🇩Семаранга1 7801ч 10м
27.10.2020из 🇮🇩Бенкулу1 9071ч 10м
24.10.2020из 🇮🇩Палембанга2 0381ч 25м
16.10.2020из 🇮🇩Сурабой2 0831ч 30м
13.10.2020из 🇮🇩Суракарты2 1361ч 15м
17.10.2020из 🇮🇩Маланга2 2241ч 25м
14.10.2020из 🇮🇩Батама2 3381ч 45м
18.10.2020из 🇮🇩Банджармасина2 5441ч 45м
15.10.2020из 🇮🇩Паданга2 5621ч 45м
16.10.2020из 🇮🇩Бали2 5741ч 50м
27.10.2020из 🇮🇩Танджунгпинанга2 5941ч 30м
04.11.2020из 🇮🇩Ломбока2 698
27.10.2020из 🇮🇩Пеканбару2 7791ч 45м
21.10.2020из 🇮🇩Макасара2 8932ч 20м
20.10.2020из 🇮🇩Медана2 9212ч 10м
16.10.2020из 🇮🇩Баликпапана3 263
14.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура3 861
20.10.2020из 🇮🇩Кендари4 1446ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇩Банды-Ачеха4 3638ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇩Джокьякарты4 3861ч 25м
28.01.2021из 🇸🇬Сингапура4 6311ч 40м
20.10.2020из 🇮🇩Купанга4 7597ч 55м (⇵1)
17.11.2020из 🇮🇩Горонтало4 9874ч 35м
20.12.2020из 🇮🇩Таракана5 1022ч 50м
26.10.2020из 🇮🇩Манадо5 1564ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇩Танжунгредеба5 6144ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇩Сампита7 0231ч 35м
20.10.2020из 🇮🇩Джаяпуры7 1099ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇲🇾Джохора-Бару7 2938ч 50м (⇵1)
10.09.2021из 🇲🇾Алора-Сетара7 3788ч 10м (⇵1)
15.01.2021из 🇹🇭Бангкока7 9633ч 35м
19.02.2021из 🇹🇭Краби9 21352ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇩Маноквари9 308 (⇵1)
26.03.2021из Гонконга9 49023ч 30м (⇵1)
28.01.2021из 🇻🇳Хошимина9 67315ч 20м (⇵1)
01.04.2021из 🇹🇼Тайбэй10 07722ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇭Манилы10 56510ч 55м (⇵1)
12.01.2021из 🇮🇳Калькутты11 20911ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Ченная15 3596ч 55м
31.10.2020из Сеула16 8457ч 15м
20.02.2021из 🇮🇳Сринагара17 69920ч 45м (⇵2)
27.01.2021из 🇸🇦Джидды21 83433ч 45м (⇵1)
11.01.2021из 🇷🇺Владивостока21 86937ч 10м (⇵2)
04.11.2020из 🇸🇦Медины22 34820ч 15м (⇵1)
27.01.2021из 🇸🇦Эр-Рияда22 44834ч 35м (⇵1)
29.10.2020из 🇯🇵Осаки22 87420ч 40м (⇵1)
03.03.2021из 🇦🇪Абу-Даби23 12537ч 30м (⇵2)
09.12.2020из 🇧🇩Дакки23 73914ч 55м (⇵1)
05.01.2021из 🇵🇰Карачей23 95317ч 45м (⇵1)
02.11.2020из 🇦🇪Дубая24 17240ч 40м (⇵2)
01.02.2021из 🇹🇷Стамбула24 35447ч (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇳Наньнина24 53726ч 50м (⇵1)
06.11.2020из 🇦🇪Шарджи25 50038ч 15м (⇵2)
10.03.2021из 🇸🇦Джизана25 88914ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу26 17723ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Сан-Франциско27 20943ч 33м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса27 52925ч 35м (⇵2)
14.08.2021из 🇷🇺Москвы27 96248ч 50м (⇵2)
17.12.2020из Дили28 193 (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Сямыни28 29026ч (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Онтарио29 23944ч 54м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Новосибирска29 25614ч 45м (⇵1)
22.06.2021из 🇸🇦Эль-Джауфа29 36517ч 5м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга29 76743ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇭Манамы30 13116ч 50м (⇵1)
01.01.2021из 🇵🇰Исламабада30 85932ч 10м (⇵2)
09.07.2021из 🇺🇦Киева30 90747ч 40м (⇵2)
17.01.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону31 01642ч 30м (⇵2)
01.01.2021из 🇧🇪Брюсселя32 30841ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇱🇰Коломбо32 94719ч (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Омска34 18030ч (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Самары34 25543ч 40м (⇵2)
26.11.2020из 🇳🇱Амстердама34 27217ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇫🇮Хельсинки34 96924ч 15м (⇵1)
13.12.2020из 🇷🇸Белграда35 42220ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇪🇬Каира35 47824ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇹🇷Анкары36 73421ч 30м (⇵1)
19.11.2020из 🇬🇧Лондона36 85117ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка37 26129ч 45м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇹Рима37 42524ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Шанхая37 64049ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇦🇺Перта37 8244ч 50м
19.11.2020из 🇹🇷Трабзона38 06718ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇯🇴Аммана38 12114ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга38 28141ч 20м (⇵1)
29.10.2020из 🇧🇾Минска38 30826ч 45м (⇵2)
26.11.2020из 🇫🇷Парижа38 36817ч 10м (⇵1)
24.11.2020из 🇶🇦Дохи38 54921ч (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Антальи38 81729ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇦🇪Аля-Айн39 48117ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Измира39 55017ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Балтимора39 67346ч 15м (⇵2)
02.01.2021из 🇰🇿Алматы39 72333ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Питтсбурга39 83148ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇦🇺Мельбурна40 20435ч 15м (⇵1)
08.01.2021из 🇷🇺Казани40 24927ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Джакарты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Баликпапан, Бали, Стамбул, Джокьякарта и Купанг

Авиакомпании которые летают из аэропортов Джакарты