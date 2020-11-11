Как добраться до Джакарты на самолёте
В Джакарте 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Джакарты
- Сукарно-Хатта CGKSoekarno-Hatta International Airport
- Халим Кузума HLPHalim Perdanakusuma Airport
Самые дешёвые билеты в Джакарту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇮🇩Бандара-Лампунга
|1 233
|50м
|02.11.2020
|из 🇮🇩Танджунгпандана
|1 483
|1ч
|27.10.2020
|из 🇮🇩Панкалпинанга
|1 569
|1ч 10м
|16.11.2020
|из 🇮🇩Бандунга
|1 581
|30м
|16.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|1 780
|1ч 10м
|27.10.2020
|из 🇮🇩Бенкулу
|1 907
|1ч 10м
|24.10.2020
|из 🇮🇩Палембанга
|2 038
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|2 083
|1ч 30м
|13.10.2020
|из 🇮🇩Суракарты
|2 136
|1ч 15м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Маланга
|2 224
|1ч 25м
|14.10.2020
|из 🇮🇩Батама
|2 338
|1ч 45м
|18.10.2020
|из 🇮🇩Банджармасина
|2 544
|1ч 45м
|15.10.2020
|из 🇮🇩Паданга
|2 562
|1ч 45м
|16.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|2 574
|1ч 50м
|27.10.2020
|из 🇮🇩Танджунгпинанга
|2 594
|1ч 30м
|04.11.2020
|из 🇮🇩Ломбока
|2 698
|2ч
|27.10.2020
|из 🇮🇩Пеканбару
|2 779
|1ч 45м
|21.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|2 893
|2ч 20м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|2 921
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|3 263
|2ч
|14.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|3 861
|2ч
|20.10.2020
|из 🇮🇩Кендари
|4 144
|6ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Банды-Ачеха
|4 363
|8ч 40м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|4 386
|1ч 25м
|28.01.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|4 631
|1ч 40м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Купанга
|4 759
|7ч 55м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇮🇩Горонтало
|4 987
|4ч 35м
|20.12.2020
|из 🇮🇩Таракана
|5 102
|2ч 50м
|26.10.2020
|из 🇮🇩Манадо
|5 156
|4ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Танжунгредеба
|5 614
|4ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Сампита
|7 023
|1ч 35м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Джаяпуры
|7 109
|9ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|7 293
|8ч 50м (⇵1)
|10.09.2021
|из 🇲🇾Алора-Сетара
|7 378
|8ч 10м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|7 963
|3ч 35м
|19.02.2021
|из 🇹🇭Краби
|9 213
|52ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇩Маноквари
|9 308
|9ч (⇵1)
|26.03.2021
|из Гонконга
|9 490
|23ч 30м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|9 673
|15ч 20м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|10 077
|22ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|10 565
|10ч 55м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇮🇳Калькутты
|11 209
|11ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|15 359
|6ч 55м
|31.10.2020
|из Сеула
|16 845
|7ч 15м
|20.02.2021
|из 🇮🇳Сринагара
|17 699
|20ч 45м (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇸🇦Джидды
|21 834
|33ч 45м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|21 869
|37ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|22 348
|20ч 15м (⇵1)
|27.01.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|22 448
|34ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|22 874
|20ч 40м (⇵1)
|03.03.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|23 125
|37ч 30м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇧🇩Дакки
|23 739
|14ч 55м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇵🇰Карачей
|23 953
|17ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|24 172
|40ч 40м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|24 354
|47ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|24 537
|26ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|25 500
|38ч 15м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇸🇦Джизана
|25 889
|14ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|26 177
|23ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|27 209
|43ч 33м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|27 529
|25ч 35м (⇵2)
|14.08.2021
|из 🇷🇺Москвы
|27 962
|48ч 50м (⇵2)
|17.12.2020
|из Дили
|28 193
|6ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|28 290
|26ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|29 239
|44ч 54м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|29 256
|14ч 45м (⇵1)
|22.06.2021
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|29 365
|17ч 5м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|29 767
|43ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|30 131
|16ч 50м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇵🇰Исламабада
|30 859
|32ч 10м (⇵2)
|09.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|30 907
|47ч 40м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|31 016
|42ч 30м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|32 308
|41ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|32 947
|19ч (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|34 180
|30ч (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Самары
|34 255
|43ч 40м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|34 272
|17ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|34 969
|24ч 15м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇸Белграда
|35 422
|20ч 40м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|35 478
|24ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇹🇷Анкары
|36 734
|21ч 30м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|36 851
|17ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|37 261
|29ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|37 425
|24ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|37 640
|49ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇦🇺Перта
|37 824
|4ч 50м
|19.11.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|38 067
|18ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|38 121
|14ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|38 281
|41ч 20м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|38 308
|26ч 45м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|38 368
|17ч 10м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|38 549
|21ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|38 817
|29ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇦🇪Аля-Айн
|39 481
|17ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|39 550
|17ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|39 673
|46ч 15м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|39 723
|33ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|39 831
|48ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|40 204
|35ч 15м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|40 249
|27ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Джакарты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Джакарты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Баликпапан, Бали, Стамбул, Джокьякарта и Купанг
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