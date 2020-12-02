Как добраться до Джаяпуры на самолёте
В Джаяпуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sentani Airport» вам не избежать
Список аэропортов Джаяпуры
- Сентани DJJSentani Airport
Самые дешёвые билеты в Джаяпуру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.12.2020
|из 🇮🇩Мерауке
|3 649
|1ч 10м
|17.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|4 446
|3ч 20м
|09.11.2020
|из 🇮🇩Вамены
|4 451
|45м
|28.10.2020
|из 🇮🇩Маноквари
|5 771
|1ч 30м
|13.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|8 292
|13ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|9 107
|13ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|10 894
|37ч 50м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇮🇩Лабуана Баджо
|11 903
|23ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|12 990
|24ч (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|48 461
|28ч 15м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|53 658
|43ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|95 502
|29ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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