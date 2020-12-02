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Летим в Джаяпуру

Как добраться до Джаяпуры на самолёте

В Джаяпуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sentani Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джаяпуры

  1. Сентани DJJ
    Sentani Airport

Самые дешёвые билеты в Джаяпуру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.12.2020из 🇮🇩Мерауке3 6491ч 10м
17.10.2020из 🇮🇩Макасара4 4463ч 20м
09.11.2020из 🇮🇩Вамены4 45145м
28.10.2020из 🇮🇩Маноквари5 7711ч 30м
13.10.2020из 🇮🇩Сурабой8 29213ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇩Джакарты9 10713ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Семаранга10 89437ч 50м (⇵2)
27.11.2020из 🇮🇩Лабуана Баджо11 90323ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇩Джокьякарты12 99024ч (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы48 46128ч 15м (⇵2)
07.01.2021из 🇺🇦Киева53 65843ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇳Мумбаи95 50229ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Джаяпуры