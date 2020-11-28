Как добраться до Джокьякарты на самолёте

В Джокьякарте 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Джокьякарты

Международный аэропорт Джокьякарта YIA Yogyakarta International Airport Адисутджипто JOG Adisutjipto International Airport

Самые дешёвые билеты в Джокьякарту из разных городов