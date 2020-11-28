Как добраться до Джокьякарты на самолёте
В Джокьякарте 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Джокьякарты
- Международный аэропорт Джокьякарта YIAYogyakarta International Airport
- Адисутджипто JOGAdisutjipto International Airport
Самые дешёвые билеты в Джокьякарту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.11.2020
|из 🇮🇩Танджунгпандана
|3 431
|6ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|3 750
|2ч
|01.04.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|3 897
|2ч 45м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Джамби
|4 557
|17ч 50м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇮🇩Медана
|4 696
|2ч 40м
|15.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|4 855
|1ч 30м
|17.02.2021
|из 🇮🇩Бали
|5 396
|4ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Банджармасина
|5 824
|4ч 40м (⇵1)
|15.04.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|6 198
|2ч 15м
|14.01.2021
|из 🇮🇩Ломбока
|6 552
|12ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Палангкарой
|7 076
|3ч 30м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|7 668
|3ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇩Батама
|7 872
|8ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇩Паданга
|7 986
|14ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇮🇩Пеканбару
|8 223
|17ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Купанга
|8 297
|5ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Кендари
|8 733
|9ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇮🇩Джаяпуры
|9 446
|8ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇩Амбона
|10 306
|24ч 50м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇮🇩Тернате
|12 366
|9ч 35м (⇵2)
|28.01.2021
|из Гонконга
|21 739
|35ч 30м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|44 540
|31ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|44 956
|39ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|50 605
|36ч 25м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|54 968
|31ч 30м (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|61 046
|36ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону