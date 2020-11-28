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Летим в Джокьякарту

Как добраться до Джокьякарты на самолёте

В Джокьякарте 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Джокьякарты

  1. Международный аэропорт Джокьякарта YIA
    Yogyakarta International Airport
  2. Адисутджипто JOG
    Adisutjipto International Airport

Самые дешёвые билеты в Джокьякарту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.11.2020из 🇮🇩Танджунгпандана3 4316ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇩Макасара3 750
01.04.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура3 8972ч 45м
20.10.2020из 🇮🇩Джамби4 55717ч 50м (⇵1)
15.12.2020из 🇮🇩Медана4 6962ч 40м
15.11.2020из 🇮🇩Джакарты4 8551ч 30м
17.02.2021из 🇮🇩Бали5 3964ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Банджармасина5 8244ч 40м (⇵1)
15.04.2021из 🇸🇬Сингапура6 1982ч 15м
14.01.2021из 🇮🇩Ломбока6 55212ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇩Палангкарой7 0763ч 30м (⇵1)
04.11.2020из 🇮🇩Баликпапана7 6683ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇩Батама7 8728ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇩Паданга7 98614ч 55м (⇵1)
28.10.2020из 🇮🇩Пеканбару8 22317ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇩Купанга8 2975ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Кендари8 7339ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇮🇩Джаяпуры9 446 (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇩Амбона10 30624ч 50м (⇵1)
15.11.2020из 🇮🇩Тернате12 3669ч 35м (⇵2)
28.01.2021из Гонконга21 73935ч 30м (⇵2)
22.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда44 54031ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇫🇮Хельсинки44 95639ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Казани50 60536ч 25м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Москвы54 96831ч 30м (⇵2)
25.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга61 04636ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону