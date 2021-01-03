Как добраться до Кендари на самолёте
В Кендари 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Haluoleo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кендари
- Уолтер Монгинсиди KDIHaluoleo Airport
Самые дешёвые билеты в Кендари из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.01.2021
|из 🇮🇩Макасара
|1 890
|55м
|30.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|3 364
|3ч 30м
|30.10.2020
|из 🇮🇩Джаяпуры
|6 712
|28ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|8 853
|26ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону